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29 ноября 2024, 11:00 Читати українською

KИT Group заявила, что проводит ребрендинг в рамках FinTech-трансформаций и масштабирования

KИT Group, международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания, объявила о начале масштабной трансформации, направленной на масштабирование бизнеса и расширение спектра финансовых услуг. Среди ключевых изменений — развитие дополнительных сервисов, обновление корпоративного стиля и его интеграция в будущее мобильное приложение для пользователей.

Как сообщила пресс-служба компании, KИT Group активно внедряет решения, отвечающие современным запросам клиентов. «KИT Group, международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания, одним из флагманских направлений деятельности которой является обмен валют, объявляет о старте масштабной трансформации, включающей расширение спектра финансовых услуг, запуск новых цифровых продуктов и сервисов», — говорится в сообщении.

Ребрендинг станет важным элементом глубинных трансформаций компании на пути укрепления ее позиций как финансового партнера нового поколения. В компании отмечают, что одним из ключевых направлений остается обмен валют, который дополняют транзакционные и инвестиционные сервисы, а также консультации по управлению капиталом, сбережениями и цифровыми активами.

Изменения коснутся не только спектра услуг, но и визуальной идентичности KИT Group. Черный и желтый цвета станут основой нового корпоративного стиля, который интегрируется в дизайн отделений и фирменного приложения.

«Новая бренд-айдентика будет положена в основу дизайна мобильного приложения от KИT Group — KYTApp. Он позволит сделать финансовые сервисы еще более современными и инновационными, а операции — еще более быстрыми, удобными и простыми», —сообщает компания.

KИT Group — международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания, являющаяся одним из крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине. Сеть компании насчитывает более 90 пунктов обмена в 29 крупнейших городах страны. KИT Group имеет представительство в Польше, а также партнерские пункты в Нидерландах, Венгрии, Чехии, Болгарии, ОАЭ и других странах. По данным Национального банка Украины компания занимает лидирующие позиции в своей отрасли по объему уплаченных налогов, размеру капитала и успешности бизнеса по финансовому результату. В 2024 году деятельность KИT Group отмечена престижной премией Banker Awards в номинации «Надежный технологический партнер по обменным операциям».

Источник: Минфин
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