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28 ноября 2024, 17:01 Читати українською

ЕС и Украина согласовали выплату 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро макрофинансовой помощи за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро макрофинансовой помощи за счет замороженных российских активов.

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Что известно

По словам Шмыгаля, сумма в 18,1 млрд евро, о которой идет речь, является частью пакета «Группы семи» на $50 млрд, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.

«Такой шаг — это не только поддержка, но и прецедент привлечения россии к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну», — добавил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
28 ноября 2024, 18:53
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А потом будут ныть ЕСовцы «А нас за щё»…

Там кстати санкции действуют)

Старейшая в мире фабрика по производству игл родом из Баварии и подает заявление о банкротстве

https://fenix-magazin.de/nakon-300-godina-postojanja-najstarija-tvornica-igala-na-svijetu-iz-bavarske-podnijela-zahtjev-za-stecaj/
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