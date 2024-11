ЕС и Украина согласовали выплату 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам Шмыгаля, сумма в 18,1 млрд евро, о которой идет речь, является частью пакета «Группы семи» на $50 млрд, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.

«Такой шаг — это не только поддержка, но и прецедент привлечения россии к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну», — добавил он.

