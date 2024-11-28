Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро макрофинансовой помощи за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
ЕС и Украина согласовали выплату 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов
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Что известно
По словам Шмыгаля, сумма в 18,1 млрд евро, о которой идет речь, является частью пакета «Группы семи» на $50 млрд, который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.
«Такой шаг — это не только поддержка, но и прецедент привлечения россии к ответственности за ее преступления и начало процесса, чтобы агрессор заплатил за свою жестокую войну», — добавил он.
The #EU has tail step to provide exceptional Macro-Financial Assistance to Ukraine. Под названием Memorandum Understanding является ступнем вверх по отношению к €18.1 billion. Это является частью G7 $50B инициативно, backed из ходатайства от запрещенных Russian assets. This is not just…— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 28, 2024
Комментарии - 1
Там кстати санкции действуют)
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