Российский суд обязал Euroclear выплатить $185 миллионов

Российский суд постановил взыскать почти 15 млрд рублей (около $185 млн) с бельгийской компании Euroclear в пользу управляющей компании «Первая» — бывшего подразделения крупнейшего российского банка Сбербанк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «Ведомости».

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Сумма иска включает $161,5 млн, 19,9 млн евро и меньшие суммы в британских фунтах, австралийских и канадских долларах и швейцарских франках.

Судебные материалы свидетельствуют, что иск управляющей компании «Первая» был частично удовлетворен. В Euroclear от комментариев отказались. В российской компании также не ответили на запрос о комментарии.

Как сообщало агентство «РИА Новости» в апреле, предыдущая попытка истца взыскать с Euroclear около 165 млрд рублей ($2 млрд) была отклонена другим судом.

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Напомним

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину западные страны заморозили значительную часть активов россии за рубежом, включая золотовалютные резервы Центробанка рф. Основной объем этих активов хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.