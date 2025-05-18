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18 мая 2025, 14:11 Читати українською

«Земельный банк»: за неделю состоялось 18 аукционов на сумму более 5 миллионов

В системе Prozorro.Продажи с 12 по 16 мая состоялось 18 онлайн-аукционов по субаренде государственных земель в рамках программы «Земельный банк» на сумму 5,2 млн грн (+1 млн грн НДС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В системе Prozorro.

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Лоты были представлены в Сумской, Николаевской, Житомирской и Харьковской областях. Общая площадь представленных земель — 381,8 гектара. Количество предложений от участников — 64. Средняя стоимость субаренды за 1 гектар — 13677 грн. Повышение стоимости всех земельных участков произошло в четыре раза.

Самый дорогой участок

Самый дорогой участок этой недели — в Харьковской области площадью 63,1 га. Ее стартовая стоимость в результате торгов повысилась более чем в 6 раз и составила 1,99 млн грн. Стоимость гектара этого участка — 31 471 грн.

Читайте также: «Земельный банк» планирует сдать землю в аренду на 1 млрд грн в 2025 году

«Результаты земельных аукционов подтверждают, что „Земельный банк“ работает эффективно и Prozorro. Продажи, открывая новые возможности для развития агросектора и местных общин», — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Напомним

«Минфин» писал, что первый земельный аукцион в рамках проекта «Земельный банк» состоялся 1 октября 2024 года.

Площадь земельного участка варьируется от 1 до 4000 га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом.

Стартовая цена на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли.

Победитель получит право аренды сроком до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, уплатив субарендную плату на год вперед.

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает получить до 1 млрд грн от аренды первых 100 000 га, а после того, как ему передадут все 800 000 га государственных земель, сумма может возрасти до 8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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