Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) WIG-Ukraine в пятницу, 16 мая, упал на 2,95% — до 599,40 пункта на фоне новостей о результатах прямых переговоров между украинской и российской сторонами в Стамбуле. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Украинские акции потеряли до 5% на фоне переговоров с россией
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По данным WSE, курс акций крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» снизился на 4,21%, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями у фронта — на 2,83% и 1,92%, Milkiland — на 2,17%, KSG-Agro — на 2,73%, Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами подскочил (все акции входят в индексную корзину) — на 0,33%.
Акции крупнейшего украинского производителя масла — агрохолдинга «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малого free-float, подешевели на 1,50%.
Динамика украинских акций на WSE в пятницу была намного хуже динамики всего польского рынка: индекс WIG снизился за день всего на 0,08%, а WIG40 даже вырос на 0,11%.
На Лондонской бирже (LSE), где такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП в день переговоров в Стамбуле упал на 2,96%, а горнорудной компании Ferrexpo — на 4,96%.
В конце прошлой недели индекс WIG-Ukraine вырос до 590 пунктов на фоне сообщений об улучшении отношений между Украиной и Соединенными Штатами, а также заявлений России о временном прекращении огня.
После объявления о предстоящих переговорах в Стамбуле и перспективе более продолжительного перемирия, индекс в начале этой недели достиг почти 625 пунктов. Однако впоследствии, на фоне уменьшения оптимизма по результатам переговоров, началось его снижение.
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