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18 мая 2025, 15:33 Читати українською

Крупнейший производитель комбайнов в рф останавливает производство из-за падения спроса

Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в россии «Ростсельмаш» заявил о падении спроса на свою продукцию. Из-за нехватки средств у фермеров на обновление оборудования, компания вынуждена приостановить производство с июня и сократить расходы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в россии «Ростсельмаш» заявил о падении спроса на свою продукцию.
Фото: rostselmash.com

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Перед началом сезона сбора урожая, «Ростсельмаш» решил отправить всех своих сотрудников в обязательный отпуск уже с июня. Таким образом, компания сменила привычный график отпусков, ранее приходившихся на август и сентябрь.

«Для компании мера вынуждена и обусловлена ​​текущим экономическим контекстом в аграрном секторе. Аграрии не имеют средств на покупку необходимой им техники, в результате чего рынок кардинально просел.

В январе-апреле 2025 года поставка техники всех производителей конечным потребителям сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 76% по зерноуборочным комбайнам, на 49% по кормоуборочным комбайнам, на 48% по тракторам.

По данным Reuters, с осени 2024 года компания уволила 2000 работников. Об этом сообщил в начале этого месяца ее генеральный директор Константин Бабкин.

В последние годы ведущий российский производитель сельхозтехники был бенефициаром бума российского сельского хозяйства. Благодаря дешевым кредитам для российских аграриев, он также успешно вытеснил иностранных конкурентов, став примером «импортозамещения».

Также отмечается, что дорогие кредиты усугубляют другие проблемы, такие как высокие экспортные пошлины и рост цен на топливо и удобрения, что делает сельское хозяйство нерентабельным во многих регионах и подрывает амбиции России стать сельскохозяйственной сверхдержавой.

Жесткая монетарная политика Центробанка привела к тому, что коммерческие кредиты почти 30% стали непосильной ношей для большинства фермеров. А без этих кредитов они не могут покупать необходимое новое оборудование.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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