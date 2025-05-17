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17 мая 2025, 13:15 Читати українською

Украина не будет спешить с реструктуризацией долга на $3,2 миллиарда по ВВП-варрантам

Украина не спешит с реструктуризацией государственных деривативов (ВВП-варрантов), выпущенных в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году, даже если придется допустить дефолт по ним. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Украина не спешит с реструктуризацией государственных деривативов (ВВП-варрантов), выпущенных в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году, даже если придется допустить дефолт по ним.
Фото: НБУ

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Отмечается, что об этом на встрече с инвесторами в Лондоне сказал правительственный уполномоченный по управлению государственным долгом Юрий Буца.

«Они четко дали понять, что действует мораторий, и… это не приведет к перекрестному дефолту по облигациям», — один из инвесторов сообщил Reuters.

Управление по вопросам государственного долга Украины сообщило, что оно активно взаимодействует с заинтересованными сторонами и собирает рыночные отзывы, чтобы определить лучший путь дальнейшего обращения с вариантами в рамках усилий по обеспечению устойчивого уровня долга.

Источники сообщили, что Бутса подчеркнул, что приоритетом является ближайшее решение вопроса реструктуризации варрантов, но они не боятся упустить платеж.

Напомним, «Минфин» писал, что 31 мая 2021 года Украина впервые выплатила $40 млн по ВВП-варрантам.

Предыстория

ВВП-варранты появились как продукт реструктуризации долга в 2015 году, когда кредиторы в обмен на них согласились списать $3,6 млрд долга Украины. Суммарная номинальная стоимость украинских ВВП-варрантов составляет $3,24, а срок их обращения истечет в 2040 году.

По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста.

Что такое ВВП-варранты

Варранты или инструменты возобновляемой стоимости (VRI) — это долговые бумаги, которые инвесторы получают вместо списанной части долга. Выплаты по варрантам привязаны к темпам роста экономики. То есть, если экономика страны не растет или растет медленнее, чем указано в соглашении с кредиторами, то держатели варрантов не получают выплаты.

Украинские ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году вместо еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
TAN72
TAN72
17 мая 2025, 13:43
#
Если поступают так с зарубежными инвесторами,то что говорить о наших держателях акций 😂
+
0
Три літри
Три літри
17 мая 2025, 13:44
#
Акції 🤣🤦‍♂️
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