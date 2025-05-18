Британия обогнала Китай и стала вторым по величине владельцем облигаций США

Объем зарегистрированных казначейских облигаций Китая впервые с начала столетия упал ниже, чем в Великобритании, что подчеркивает постоянные изменения в управлении Пекином своими валютными резервами. Об этом сообщает Financial Times.

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По состоянию на конец марта стоимость принадлежащих китайским инвесторам гособлигаций США, согласно данным американских банков и кастодианов, сократилась до $765 млрд — с $784 млрд в предыдущем месяце. Между тем объем облигаций, удерживаемых британскими инвесторами, вырос почти на $30 млрд — до $779 млрд.

Таким образом, Великобритания стала вторым по величине иностранным держателем американских гособлигаций после Японии. Это впервые с октября 2000 г., когда объемы британских инвестиций превысили китайские. Кроме того, это еще один сигнал, что Пекин постепенно пытается диверсифицировать свои резервы, отходя от активов США.

Китай продает медленно, но стабильно. Это предупреждение для США. Предупреждение звучит уже годами, оно не возникло врасплох — США следовало по этому поводу действовать значительно раньше", — отметила Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона в Natixis.

Пекин постепенно сокращает официальные объемы удерживаемых им американских гособлигаций — с пика свыше $1,3 трлн в 2011 году. При этом Китай диверсифицирует активы, вкладывая средства, в частности в облигации американских агентств и золото. Частично сокращение объемов также может объясняться колебаниями рынка.

Аналитики считают, что Китай удерживает все большую часть активов США из-за посторонних кастодианов, в частности Euroclear в Бельгии и Clearstream в Люксембурге, что затрудняет оценку реального уровня владения ими.

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