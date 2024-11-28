В Финляндии будут производить беспилотники для Украины

Финская группа оборонных и безопасных компаний Summa Defence в сотрудничестве с украинскими партнерами создает завод по производству беспилотников в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Summa Defence.

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Целью создания завода в Финляндии является быстрое увеличение производственных мощностей для беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине, а также внедрение промышленного производства беспилотников в Финляндии и Европе.

Масштабное производство воздушных, наземных и морских дронов планируется начать в первой половине 2025 года.

Первый завод по производству беспилотников является стратегической инвестицией, для которой Summa Defense создаст дочернюю компанию Summa Drones.

Затем Summa Drones создаст совместное предприятие в Финляндии со своими украинскими партнерами, где Summa Drones будет иметь контрольный пакет акций.

В совместном предприятии принимают участие украинские компании-производители беспилотников: Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development.

Помимо производства воздушных беспилотников Summa Drones также будет производить наземные и морские беспилотники.

«Спрос на технологию и производственные возможности беспилотников высок. Беспилотники будут поставлять не только Украину, но и страны Евросоюза и НАТО. Беспилотники станут постоянной частью общества, играя жизненно важную роль в обеспечении критических общественных функций в гражданском, оборонном и секторе безопасности», — отметил генеральный директор Summa Defense Юсси Холопайнен.