Abercrombie & Fitch улучшила прогноз по продажам

Компания Abercrombie & Fitch подняла ожидания по продажам за год, прогнозируя высокий спрос на основной бренд и на бренд Hollister в течение ключевого сезона праздников. Фирма вдвое увеличила усилия, нацеленные на обновление линеек продуктов, так как потребители показали готовность тратиться на небольшие роскошные товары, вроде модных сумок или джинсов. Об этом рассказали аналитики LBLV .

Избранная стратегия позволила Abercrombie превышать ожидания по продажам на протяжение 9 кварталов к ряду. Со старта 2024-го стоимость ее акций поднялась на 75%. Суточная просадка стоимости ее бумаг в начале торговой сессии составила 4% на фоне падения сегмента, спровоцированного слабыми праздничными ожиданиями компаний Best Buy и Kohl`s.

Abercrombie все еще демонстрирует способность расти, что создает положительное впечатление в условиях динамичной макроэкономической среды и требовательных клиентов. Торговые сети Walmart и Target дают неоднозначные прогнозы относительно праздничного сезона, так как потребители стараются не делать больших приобретений, ожидая лучших расценок и предложений.

Квартальные показатели Abercrombie & Fitch превзошли прогнозы

Компания улучшила ожидания по чистым продажам за 2024-й фингод с 12−13% до 14−15%. В течение III квартала Abercrombie зафиксировала двузначные темпы роста во всех регионах, сообщают в lblv.com. По словам CEO фирмы Фрэна Горовица, у фирмы есть продукты, способные удовлетворить спрос.

Сокращение затрат на производство и реализация товаров за полную цену позволили Abercrombie нарастить валовую прибыль на 20 б. п., доведя ее до 65,1%. Чистые продажи фирмы за квартал увеличились на 14%, достигнув $1,21 миллиарда, что выше аналитических прогнозов, говоривших об $1,19 миллиарда.

Прибыль Abercrombie за 3 месяца достигла $2,5 на ценную бумагу против ожидавшихся аналитиками $2,39. Компания избрала своим новым финдиректором Роберта Болла, сменившего Скотта Липески. Последний в 2023-м был повышен, заняв пост главного операционного директора.

Константин Филатов, финансовый аналитик LBLV