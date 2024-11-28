Abercrombie & Fitch улучшила прогноз по продажам

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефоновКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2024, 15:55 Читати українською

Abercrombie & Fitch улучшила прогноз по продажам

Компания Abercrombie & Fitch подняла ожидания по продажам за год, прогнозируя высокий спрос на основной бренд и на бренд Hollister в течение ключевого сезона праздников. Фирма вдвое увеличила усилия, нацеленные на обновление линеек продуктов, так как потребители показали готовность тратиться на небольшие роскошные товары, вроде модных сумок или джинсов. Об этом рассказали аналитики LBLV.

Избранная стратегия позволила Abercrombie превышать ожидания по продажам на протяжение 9 кварталов к ряду. Со старта 2024-го стоимость ее акций поднялась на 75%. Суточная просадка стоимости ее бумаг в начале торговой сессии составила 4% на фоне падения сегмента, спровоцированного слабыми праздничными ожиданиями компаний Best Buy и Kohl`s.

Abercrombie все еще демонстрирует способность расти, что создает положительное впечатление в условиях динамичной макроэкономической среды и требовательных клиентов. Торговые сети Walmart и Target дают неоднозначные прогнозы относительно праздничного сезона, так как потребители стараются не делать больших приобретений, ожидая лучших расценок и предложений.

Квартальные показатели Abercrombie & Fitch превзошли прогнозы

Компания улучшила ожидания по чистым продажам за 2024-й фингод с 12−13% до 14−15%. В течение III квартала Abercrombie зафиксировала двузначные темпы роста во всех регионах, сообщают в lblv.com. По словам CEO фирмы Фрэна Горовица, у фирмы есть продукты, способные удовлетворить спрос.

Сокращение затрат на производство и реализация товаров за полную цену позволили Abercrombie нарастить валовую прибыль на 20 б. п., доведя ее до 65,1%. Чистые продажи фирмы за квартал увеличились на 14%, достигнув $1,21 миллиарда, что выше аналитических прогнозов, говоривших об $1,19 миллиарда.

Прибыль Abercrombie за 3 месяца достигла $2,5 на ценную бумагу против ожидавшихся аналитиками $2,39. Компания избрала своим новым финдиректором Роберта Болла, сменившего Скотта Липески. Последний в 2023-м был повышен, заняв пост главного операционного директора.

Константин Филатов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами