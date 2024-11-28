Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты проходят по всей Украине. Об этом написал министр энергетики Герман Галущенко.
Энергетика под массированным ударом: В Украине ввели экстренные отключения света
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Атака на энергетику
«Оператор системы передачи НЭК „Укрэнерго“ срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия», — написал министр.
Как отмечает ДТЭК, по указанию «Укрэнерго» применены экстренные отключения в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Источник: Минфин
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