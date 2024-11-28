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28 ноября 2024, 7:20 Читати українською

Энергетика под массированным ударом: В Украине ввели экстренные отключения света

Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты проходят по всей Украине. Об этом написал министр энергетики Герман Галущенко.

Снова энергетика под массированным ударом врага.
Фото: depositphotos
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Атака на энергетику

«Оператор системы передачи НЭК „Укрэнерго“ срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия», — написал министр.

Как отмечает ДТЭК, по указанию «Укрэнерго» применены экстренные отключения в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vadim531
Vadim531
28 ноября 2024, 9:22
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Перемога, шел третий год войны, а защитить энергетику мозгов у дятлов в этой стране не хватило
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