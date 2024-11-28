Энергетика под массированным ударом: В Украине ввели экстренные отключения света

Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты проходят по всей Украине. Об этом написал министр энергетики Герман Галущенко.

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Атака на энергетику

«Оператор системы передачи НЭК „Укрэнерго“ срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия», — написал министр.

Как отмечает ДТЭК, по указанию «Укрэнерго» применены экстренные отключения в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.