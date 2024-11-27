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27 ноября 2024, 13:10 Читати українською

ФГВФЛ возместил более 95% вкладов в банках, которые ликвидировали после 24 февраля 2022 года

По состоянию на 1 ноября 2024 г. Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2024 года. Об этом говорится в сообщении Фонда.

По состоянию на 1 ноября 2024 г.
Фото: depositphotos

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О каких вкладчиках и банках идет речь

Речь идет о вкладчиках банков, обратившихся за получением гарантированной суммы, и не являющихся гражданами РФ или РБ (кроме проживающих в Украине на законных основаниях) и не находящихся под санкциями.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения под процедуру вывода с рынка попали девять банков: в итоге восемь банков оказались в ликвидации, один — АО «Сенс Банк» — национализирован.

В частности, было принято решение о ликвидации дочерних структур российских банков АО М Р Банк (бывший Сбербанк) и ПАО Проминвестбанк.

Также в течение двух лет с рынка начат вывод с рынка АО «Айбокс Банк», АО «АКБ «Конкорд», АО «Мегабанк», АО «Банк Сич», АО «Банк Форвард», а также — АО «Укрстройинвестбанк».

Напомним

На вкладчиков этих учреждений распространена норма закона, благодаря которой во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены Фонд обеспечивает гарантированные выплаты в размере 100% вкладов, включая проценты.

С 24 февраля 2022 года Фонд выплатил вкладчикам находящихся в ликвидации банков почти 9 млрд грн гарантированного возмещения.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. На 1 ноября текущего года накоплено 41,9 млрд грн. То есть Фондом предусмотрены средства для выплаты 100% гарантированных вкладов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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