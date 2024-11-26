Sense Bank присоединился к сервису e-Предприниматель

Об этом сообщил банк на своем официальном сайте. Поэтому при регистрации ИП на портале госуслуг Дия можно автоматически открыть счет в государственном Sense Bank . Для этого нужно выбрать подходящий вариант открытия счета в Sense Bank.

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В финучреждении отмечают, что для открытия счета ФЛП с помощью портала Дия нужно совершить несколько простых шагов:

Быть клиентом Sense Bank как физическое лицо, или зарегистрироваться в приложении Sense SuperApp;

Авторизоваться в личном кабинете на портале Дия, либо подать заявку на регистрацию ФЛП и заполнить онлайн-форму;

Выберите вариант открытия счета в Sense Bank;

Заполнить короткую анкету от Sense Bank и ознакомится с условиями тарифного пакета;

Подпишите форму заявки электронной подписью Дия.Подпись.

После этих действий сгенерированная заявка на открытие счета будет автоматически отправлена в банк для онлайн-обработки. Результат клиент увидит в личном кабинете на портале Дия, а также получит в смс-сообщение от банка. По завершению открытия индивидуального предпринимательского счета в приложении Sense SuperApp сразу станет доступна возможность выпуска цифровой визитной карты.

Директор департамента с малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова отметила, что это еще один шаг к тому, чтобы облегчить жизнь бизнесу.

«Разрабатывая новые продукты для бизнеса, или присоединяясь к уже существующим инициативам, мы в первую очередь задаемся вопросом: будет ли это удобно для нашего клиента? Услуга е-Предприниматель одновременно с онлайн-открытием счетов для ФЛП от Sense Bank обеспечивает легкий и простой старт предпринимательской деятельности для бизнеса.

Благодаря сочетанию современных государственных сервисов и Sense SuperApp, который по сути является единым банковским приложением для бизнеса и личных нужд, клиент может пользоваться всем функционалом для ФЛП в кратчайшие сроки, например, быстро оплачивать налоги, получать платежи по номеру бизнес-карты, реквизитам IBAN или QR-коду, продавать валюту онлайн 24/7, переводить средства со счета ФЛП на личную карту без комиссий в один клик, формировать выписки и справки, заказывать наличные и многое другое", — подчеркнула Яна Шумунова.

«Интеграция Sense Bank в е-Предприниматель — это еще один шаг на пути к созданию удобной бизнес-среды для предпринимателей. Мы делаем все возможное, чтобы открытие счетов было простым и доступным для всех украинцев, без лишних препятствий прямо на портале Дия», — прокомментировала Зоряна Стецюк, директор Дирекции реинжиниринга государственных услуг Министерства цифровой трансформации.

Напомним, Sense Bank — украинский системно значимый банк, 100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета Министров Украины.