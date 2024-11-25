Курс российского рубля второй день подряд «пробивает дно»

Рубль продолжает стремительно обесцениваться на Московской бирже и рынке Форекс после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков, включая государственный Газпромбанк. Об этом сообщает российский «Коммерсантъ».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Курс доллара на рынке Форекс поднялся до 104,32 рубля, почти повторив максимум за 2,5 года, зафиксированный на торгах в пятницу. Евро пересек отметку 109 рублей впервые с августа 2023: на 18:08 европейская валюта торгуется по 109,44 рубля.

25 ноября на торгах юань к рублю установил новый рекорд, впервые с марта 2022 года, прибавив почти 3% за несколько часов и достигнув отметки 14,49 рубля. С начала ноября китайская валюта подорожала на 7%.

Подробности

Слабость рубля является результатом усиления санкций, коснувшихся банков, отвечающих за приток валюты в россию, отмечает инвестбанкир Евгений Коган. Одной из главных целей Минфина США стал Газпромбанк — последний из крупных государственных банков, сохранявший доступ к системе SWIFT и американской финансовой системе.

В россии наблюдается дефицит валюты, на фоне которого возникает избыток рублей из-за увеличения государственных расходов в конце года, отмечает Искандер Луцко из инвестиционной компании Aigenis. Он прогнозирует рост курса доллара до 110 рублей уже в декабре, в то же время бизнес уже закладывает в бюджеты курсы на уровне 115−120 рублей за доллар.