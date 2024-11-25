ЕБРР не будет финансировать ДТЭК. Причина — компания принадлежит олигарху

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не будет оказывать финансовую поддержку украинскому энергетическому холдингу ДТЭК, несмотря на сложную ситуацию в энергетическом секторе Украины. Об этом со ссылкой на президентку ЕБРР Одиль Рено-Бассо написало итальянское издание Corriere della Sera, сообщает Forbes.

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Рено-Бассо заявила, что ЕБРР принципиально не поддерживает украинские компании, «принадлежащие олигархам».

«Деолигархизация экономики является фундаментальной целью, и наша позиция по этому поводу непоколебима: это часть необходимых реформ для вступления Украины в Европейский Союз», — подчеркнула глава банка.

Президент ЕБРР призвала Украину к масштабным реформам и структурным изменениям «для уменьшения влияния Рината Ахметова, предупредив, что после войны влияние олигархов может возрасти».

Напомним

В 2001-м Ахметов из-за банкротства приватизировал три из пяти электростанций государственной «Донбассэнерго».