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25 ноября 2024, 14:17 Читати українською

ЕБРР не будет финансировать ДТЭК. Причина — компания принадлежит олигарху

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не будет оказывать финансовую поддержку украинскому энергетическому холдингу ДТЭК, несмотря на сложную ситуацию в энергетическом секторе Украины. Об этом со ссылкой на президентку ЕБРР Одиль Рено-Бассо написало итальянское издание Corriere della Sera, сообщает Forbes.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не будет оказывать финансовую поддержку украинскому энергетическому холдингу ДТЭК, несмотря на сложную ситуацию в энергетическом секторе Украины.
Фото: depositphotos

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Подробности

Рено-Бассо заявила, что ЕБРР принципиально не поддерживает украинские компании, «принадлежащие олигархам».

«Деолигархизация экономики является фундаментальной целью, и наша позиция по этому поводу непоколебима: это часть необходимых реформ для вступления Украины в Европейский Союз», — подчеркнула глава банка.

Президент ЕБРР призвала Украину к масштабным реформам и структурным изменениям «для уменьшения влияния Рината Ахметова, предупредив, что после войны влияние олигархов может возрасти».

Напомним

В 2001-м Ахметов из-за банкротства приватизировал три из пяти электростанций государственной «Донбассэнерго».

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+27
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25 ноября 2024, 14:23
#
Лучший комментарий по поводу состояния закона о реестре олигархов
+
+12
Антон Куминов
Антон Куминов
25 ноября 2024, 14:37
#
Лайк
+
0
Я_ __
Я_ __
25 ноября 2024, 14:49
#
Так нехай фінансують Укренерго, котрий дає вказівки як працювати дтек))
+
+45
TAN72
TAN72
25 ноября 2024, 15:14
#
Хоть до кого-то дошло, почему ремонт должен происходить за чей-то счёт если объект не принадлежит государству.
+
0
SamBB
SamBB
25 ноября 2024, 15:52
#
Значить ціни на світло знов піднімуть)))
+
0
orest frank
orest frank
25 ноября 2024, 16:27
#
Дайош по 7 грн. за кВт
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