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24 ноября 2024, 9:00 Читати українською

Банки пяти стран перестали обслуживать карты UnionPay от «Газпромбанка»

Банки некоторых стран прекратили обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные недавно попавшим под санкции США российским «Газпромбанком». По данным ТАСС, карты «Газпромбанка» перестали работать в Турции, Германии, ОАЭ, Таиланде и Венгрии, сообщает российская служба «Радио Свобода».

Банки некоторых стран прекратили обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные недавно попавшим под санкции США российским «Газпромбанком».

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При попытке снять деньги с карт «Газпромбанка» банкоматы выдают предупреждение о технической ошибке или сообщают, что карта не обслуживается.

С сайта российского банка также исчезла возможность оформить карту UnionPay.

21 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки «Газпромбанк» и еще более 50 российских банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 должностных лиц финансового сектора РФ

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Три літри
Три літри
24 ноября 2024, 9:59
#
Черговий успіх імперії
+
+15
financialGenius
financialGenius
24 ноября 2024, 17:46
#
Я в шоке почему Германия их до сих пор обслуживала 🤦 ладно Венгрия с замашками имперскими , Турция двуличного президента и мусульманская страна , которой пофиг на Украину, только штатов боится что бы не изолировали от мира, но Германия !!!
+
0
puhvx
puhvx
24 ноября 2024, 19:58
#
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