Банки некоторых стран прекратили обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные недавно попавшим под санкции США российским «Газпромбанком». По данным ТАСС, карты «Газпромбанка» перестали работать в Турции, Германии, ОАЭ, Таиланде и Венгрии, сообщает российская служба «Радио Свобода».
Банки пяти стран перестали обслуживать карты UnionPay от «Газпромбанка»
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При попытке снять деньги с карт «Газпромбанка» банкоматы выдают предупреждение о технической ошибке или сообщают, что карта не обслуживается.
С сайта российского банка также исчезла возможность оформить карту UnionPay.
21 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки «Газпромбанк» и еще более 50 российских банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 должностных лиц финансового сектора РФ
Источник: Минфин
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