Банки пяти стран перестали обслуживать карты UnionPay от «Газпромбанка»

Банки некоторых стран прекратили обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные недавно попавшим под санкции США российским «Газпромбанком». По данным ТАСС, карты «Газпромбанка» перестали работать в Турции, Германии, ОАЭ, Таиланде и Венгрии, сообщает российская служба «Радио Свобода».

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При попытке снять деньги с карт «Газпромбанка» банкоматы выдают предупреждение о технической ошибке или сообщают, что карта не обслуживается.

С сайта российского банка также исчезла возможность оформить карту UnionPay.

21 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки «Газпромбанк» и еще более 50 российских банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 должностных лиц финансового сектора РФ