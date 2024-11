Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,97%

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Dow Jones

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,97%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 поднялся на 0,35%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,15%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Boeing Co (NYSE:BA), которые подорожали на 5,88 п. (4,10%), закрывшись на отметке в 149,29. Котировки Nike Inc (NYSE:NKE) выросли на 2,30 п. (3,06%), завершив торги на уровне 77,40. Бумаги American Express Company (NYSE:AXP) выросли в цене на 8,30 п. (2,83%), закрывшись на отметке 301,30.

Лидерами падения стали акции NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), цена которых упала на 4,79 п. (3,27%), завершив сессию на отметке 141,88. Акции Unitedhealth Group (NYSE:UNH) поднялись на 6,71 п. (1,12%), закрывшись на уровне 590,78, а Merck & Company Inc (NYSE:MRK) снизились в цене на 0,68 п. (0,68%) и завершили торги на отметке 99,18.

S&P 500

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI), которые подорожали на 11,62% до отметки 33,15, Copart Inc (NASDAQ:CPRT), которые набрали 10,19%, закрывшись на уровне 62,70, а также акции Moderna Inc (NASDAQ:MRNA), которые повысились на 7,48%, завершив сессию на отметке 41,11.

NASDAQ

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Palladyne AI Corp (NASDAQ:PDYN), которые подорожали на 130,00% до отметки 4,60, Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO), которые набрали 127,11%, закрывшись на уровне 9,13, а также акции Nano Labs Ltd ADR (NASDAQ:NA), которые повысились на 89,02%, завершив сессию на отметке 8,26.