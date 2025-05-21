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21 мая 2025, 10:14 Читати українською

Объем размещенных в ЕС бондов превысил 1 трлн евро в рекордно короткие сроки

По состоянию на 20 мая, объем размещенных долговых обязательств в Европе с начала 2025 года превысил 1 трлн евро ($1,13 трлн) даже с учетом того, что этот рынок ненадолго замирал после введения импортных пошлин администрацией США. Это самые быстрые темпы роста предложения долга в ЕС за последние несколько лет, сообщает Bloomberg.

По состоянию на 20 мая, объем размещенных долговых обязательств в Европе с начала 2025 года превысил 1 трлн евро ($1,13 трлн) даже с учетом того, что этот рынок ненадолго замирал после введения импортных пошлин администрацией США.
Фото: depositphotos

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По расчетам Bloomberg, с начала мая переподписка на облигации достигла отметки 3,69 раз. Агентством рассматривался как корпоративный, так и государственный долг, размещения в евро, фунтах стерлингов и долларах за пределами США согласно условиям Reg S.

Причина оживления рынка

Оживлению на рынке долга предшествовала пауза, начавшаяся 2 апреля. В этот день президент США Дональд Трамп объявил о введении «ответных» импортных пошлин в отношении почти 211 стран и территорий, что вызвало неопределенность на финансовых рынках по всему миру.

После того как президент США приостановил действие пошлин на 90 дней для более чем 75 государств и смягчил риторику, размещения возобновились.

В компаниях используют относительное затишье для размещения долга, поскольку понимают, что могут упустить «окно возможностей», и «сейчас самое время получить доступ к финансированию в евро», отмечает соруководитель Mitsubishi UFJ Financial Group по рынкам капитала в регионе, включающем Европу, Ближний Восток и Африку, Фабианна Дель Канто.

Последний рекорд в преодолении порога 1 трлн евро был достигнут в прошлом году 29 мая. Позднее всего порог 1 трлн евро был достигнут 9 сентября 2022 года, следует из данных за шесть лет, которые приводит агентство.

Среди компаний, активно привлекавших заемные средства в мае, Bloomberg называет Novo Nordisk и Siemens. Во вторник 20 мая не менее 26 заемщиков осуществляли предложение долговых бумаг на европейском рынке, пишет Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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