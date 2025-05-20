Главное за вторник: МВФ пересматривает программу EFF, прогноз курса валют от Минэкономики

Международный валютный фонд приступил к восьмому пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что может принести $487,4 миллиона финансирования. Учредительная встреча между командами НБУ, Министерства финансов и МВФ состоялась дистанционно 19 мая.

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Глава Нацбанка Андрей Пышный ожидает конструктивные и предметные дискуссии с миссией МВФ о восьмом пересмотре программы расширенного финансирования.

Каким будет курс доллара в ближайшие три года: в Минэкономики дали прогноз

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк обнародовал макропрогноз Минэкономики, подготовленный в апреле 2025 года.

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