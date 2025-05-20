Главное за вторник: МВФ пересматривает программу EFF, прогноз курса валют от Минэкономики
Международный валютный фонд приступил к восьмому пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что может принести $487,4 миллиона финансирования. Учредительная встреча между командами НБУ, Министерства финансов и МВФ состоялась дистанционно 19 мая.
Глава НБУ озвучил, о чем будут говорить с МВФ
Глава Нацбанка Андрей Пышный ожидает конструктивные и предметные дискуссии с миссией МВФ о восьмом пересмотре программы расширенного финансирования.
Каким будет курс доллара в ближайшие три года: в Минэкономики дали прогноз
Первый заместитель председателя парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк обнародовал макропрогноз Минэкономики, подготовленный в апреле 2025 года.
Украина перешла на бензин Е5: что происходит с ценами, качеством топлива и заправками
Украинский рынок автотоплива уже несколько недель работает по новым правилам, устанавливающим норму обязательного содержания биокомпонентов в бензине А-95. «Минфин» разбирался, оправдались ли негативные прогнозы: что происходит с бензином, и правда ли, что на некоторых АЗС он превратился в «гремучую смесь».
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