Совет директоров германской Bayerische Motoren Werke AG (BMW) одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 2 млрд евро. Как говорится в пресс-релизе компании, программа стартует в мае и завершится не позднее апреля 2027 года.
BMW запускает buyback на 2 млрд евро
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Что известно
В программу будут включены как обыкновенные, так и привилегированные акции, однако объем выкупа привилегированных акций ограничен суммой в 350 млн евро.
Выкупленные акции будут преимущественно погашены, некоторая их часть пойдет на бонусы сотрудникам, отмечается в пресс-релизе.
Акционеры компании в ходе майского собрания одобрили обратный выкуп до 10% акций в течение пяти лет.
Акции BMW подорожали на 1,5% на торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании снизилась менее чем на 1% и составляет около 48 млрд евро.
Напомним
Байбек (buyback) — это выкуп эмитентом собственных акций, который в большинстве случаев считается показателем избытка наличных денег в компании. Иногда является вынужденной мерой, направленной против падения капитализации.
Обратный выкуп собственных бумаг может положительно повлиять на показатель «чистой прибыли на акцию» (EPS).
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