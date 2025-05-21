BMW запускает buyback на 2 млрд евро

Совет директоров германской Bayerische Motoren Werke AG (BMW) одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 2 млрд евро . Как говорится в пресс-релизе компании, программа стартует в мае и завершится не позднее апреля 2027 года.

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Что известно

В программу будут включены как обыкновенные, так и привилегированные акции, однако объем выкупа привилегированных акций ограничен суммой в 350 млн евро.

Выкупленные акции будут преимущественно погашены, некоторая их часть пойдет на бонусы сотрудникам, отмечается в пресс-релизе.

Акционеры компании в ходе майского собрания одобрили обратный выкуп до 10% акций в течение пяти лет.

Акции BMW подорожали на 1,5% на торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании снизилась менее чем на 1% и составляет около 48 млрд евро.

Напомним

Байбек (buyback) — это выкуп эмитентом собственных акций, который в большинстве случаев считается показателем избытка наличных денег в компании. Иногда является вынужденной мерой, направленной против падения капитализации.

Обратный выкуп собственных бумаг может положительно повлиять на показатель «чистой прибыли на акцию» (EPS).