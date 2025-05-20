США выделяют $250 миллионов на возвращение беженцев, в частности в Украину — Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа планирует перенаправить до $250 млн, выделенных на помощь другим странам, на добровольное возвращение домой беженцев, в том числе из Украины и Гаити. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кроме украинцев и гаитян, в проектах документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. То есть, они также могут стать мишенью в рамках программы добровольной депортации.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена предоставила украинцам и гаитянам временную защиту (TPS), которая позволяет оставаться в США, если возвращение домой опасно. В документах, с которыми ознакомилась газета, отмечается, что более 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян могут подпадать под программу добровольного возвращения.

Администрация Байдена впервые предоставила украинцам временную защиту в 2022 году, после полномасштабного вторжения России. Гаитяне имели временный статус защиты с 2010 года, когда страну всколыхнуло разрушительное землетрясение, унесшее жизни тысяч людей, и этот статус неоднократно продолжался из-за постоянных проблем с безопасностью и нестабильности в стране.

Читайте также: В Чехии трудоустроили 160 тысяч украинских беженцев — премьер Фиала

Отмечается, что в случае с Украиной американские дипломаты в январе призвали украинских чиновников принять не только своих граждан, депортированных из Соединенных Штатов, но и потенциально неопределенное количество депортированных из США лиц, являющихся гражданами других стран.

Предыдущие правительства США тоже поддерживали добровольное возвращение мигрантов. Однако план Трампа отличается тем, что он касается людей, бежавших из самых опасных уголков мира. Кроме того, он имеет целью обойти Международную организацию по миграции (МОМ) — это учреждение ООН, которое обычно занимается возвращением мигрантов домой.

Все это происходит на фоне попыток администрации Трампа сократить зарубежную помощь. Например, планировалась ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) и прекращение 80% ее программ, в том числе работавших в Украине, Гаити и других странах.