Российский уголь теряет позиции в Китае: импорт снизился на 13%

В апреле 2025 года импорт угля из России в Китай снизился на 13% до 7,397 млн тонн по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.

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В то же время, поставки российского угля в Китай в ближайшее время могут возрасти, поскольку Москва пытается поддержать свою угольную отрасль, которая пострадала от западных санкций, снижая тарифы на железнодорожные перевозки и обеспечивая гарантированный экспорт.

Импорт из Монголии, преимущественно коксующегося угля, в прошлом месяце снизился на 3% до 7,014 млн тонн. Импорт угля от крупнейшего поставщика Китая, Индонезии, упал на 20% до 14,286 млн тонн. Импорт из Австралии сократился на 3% за месяц до 6,97 млн тонн.

В целом импорт угля в Китай из всех источников в апреле сократился на 16% в годовом исчислении, поскольку находящиеся на четырехлетнем минимуме низкие внутренние цены сделали импорт менее прибыльным.

Отмечается, что правительство Китая продвигает политику перехода на отечественный уголь, вводя стимулы для предприятий, чтобы те предпочитали именно китайские угли.