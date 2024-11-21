Курс валют на 21 ноября: доллар в банках подорожал, а евро потерял 8 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 8 копеек в покупке и не изменилось в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке подешевел на 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро в покупке не изменилось, а в продаже потерял 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 43,52 грн, а продают за 44,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,65, евро — 44,00−44,13 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,28−41,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,50−43,53 грн/евро.

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