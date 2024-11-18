Приватбанк добавил функционал эквайринга в мобильном приложении «Приват24 для бизнеса». Теперь через смартфон можно создавать новые точки продаж и заказать POS-терминал, управлять процессом подключения новых торговых точек и услуг. Об этом говорится в сообщении банка.
Приватбанк подключил эквайринг в приложение на смартфоне
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Как работает эквайринг
Пользоваться услугой эквайринга в мобильном приложении «Приват24 для бизнеса» просто: перейти в раздел «Услуги», выбрать в списке доступных услуг «Эквайринг», нажать кнопку «Добавить торговую точку», заполнить необходимую информацию и отправить заявку в банк.
Для более удобного использования услуги достаточно добавить ярлык «Эквайринг» на главный экран для мгновенного доступа ко всем функциям.
Источник: Минфин
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