Приватбанк підключив еквайринг у додаток на смартфоні

Приватбанк додав функціонал еквайрингу в мобільному застосунку «Приват24 для бізнесу». Відтепер через смартфон можна створювати нові точки продажу та замовити POS-термінал, керувати процесом підключення нових торгових точок та послуг. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Як працює еквайринг

Користуватися послугою еквайрингу в мобільному застосунку «Приват24 для бізнесу» просто: треба перейти до розділу «Послуги», вибрати у списку доступних послуг «Еквайринг», натиснути кнопку «Додати торгову точку», заповнити необхідну інформацію та надіслати заявку до банку.

Для більш зручного користування послугою достатньо додати ярлик «Еквайринг» на головний екран для миттєвого доступу до всіх функцій.