Украина рассчитывает в конце декабря получить $1,1 миллиарда от МВФ — Шмыгаль

Украина рассчитывает получить следующий транш от Международного валютного фонда в размере $1,1 млрд в конце декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с миссией МВФ.

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«Мы успешно завершили 5-й просмотр программы EFF в конце октября. Выполнили все структурные маяки для 6-го пересмотра», — отметил премьер.

По его словам, стороны обсудили дальнейшую имплементацию реформ, предусмотренные меморандумом о сотрудничестве с МВФ, и прогресс Украины, который Фонд оценивает очень высоко.

«Затронули макрофинансовые вопросы и потребности нашего государства во внешнем финансировании. Правительство подготовило проект госбюджета ко второму чтению. Понимаем, как будем финансировать ключевые расходы. Есть здесь надежная поддержка со стороны МВФ, Всемирного банка, США и ЕС через программу Ukraine Facility, финансирование через инструмент ERA», — добавил Шмыгаль.

Напомним

«Минфин» писал, что 11 ноября руководство Министерства финансов, Нацбанка и эксперты Международного валютного фонда приступили к обсуждению шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

До шестого пересмотра Украина должна была выполнить четыре структурных маяка:

осуществить смотр довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;

оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;

оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

Транши от МВФ

В государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $8,7 млрд из $15,6 млрд, предусмотренных программой.