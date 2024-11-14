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14 ноября 2024, 14:27 Читати українською

Покрытие дефицита госбюджета-2025 предусмотрено на средства макрофинансовой помощи — банкир

В проекте бюджета на 2025 год, одобренном Кабмином и поданном в Верховную Раду Украины на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено, что дефицит бюджета будет покрыт средствами макрофинансовой помощи и внешних кредитов, а объем внешних заимствований ожидается на уровне 1,65 трлн грн (свыше $38 млрд). Об этом рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

В проекте бюджета на 2025 год, одобренном Кабмином и поданном в Верховную Раду Украины на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено, что дефицит бюджета будет покрыт средствами макрофинансовой помощи и внешних кредитов, а объем внешних заимствований ожидается на уровне 1,65 трлн грн (свыше $38 млрд).
Фото: AI

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Таким образом, с начала полномасштабного вторжения главным источником сокращения бюджетного дефицита является макрофинансовая помощь стран-партнеров и международных финансовых институтов.

По словам банкира, государственная смета на 2025 год в соотношении доходов и расходов очень похожа на «базовый» бюджет на текущий год, принятую 9 ноября 2023 года.

Так, уровень доходов планируется на уровне 2,33 трлн грн (в 2024 году — 1,77 трлн грн), а уровень расходов — 3,94 трлн грн (в 2024 году — 3,3 трлн грн). То есть, как утверждает специалист, бюджетный дефицит на следующий год составит 1,61 трлн грн, а в этом году он планировался на уровне 1,53 трлн грн.

В то же время он напомнил, что 18 сентября был принят Закон «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2024 год“ о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны». Согласно документу, доходы бюджета на 2024 год были увеличены до 1,9 трлн грн, а расходы выросли до 3,7 трлн грн. То есть, дефицит бюджета составит 1,8 трлн грн.

«Логика бюджета на следующий год почти тождественна нынешнему. Как и с начала войны, правительство Украины будет полагаться на значительную внешнюю финансовую и кредитную помощь», — подчеркнул Сергей Мамедов.

Банкир отметил, что в прошлом году при планировании государственного бюджета закладывались ожидания, что в течение 2024 года Украина получит более $41 млрд, львиная доля которых должна пойти именно на покрытие расходов. Чуть позже этот объем был скорректирован до $39 млрд.

Недавно Нацбанк улучшил ожидания от макрофина до $42 млрд до конца года. В частности, согласно отчету НБУ, до конца года Украина суммарно может получить еще как минимум $6,4 млрд безвозвратной помощи.

В то же время, согласно государственной смете на следующий год внешние заимствования запланированы в сумме более $38 млрд. Однако, как подчеркнул эксперт, часть этих средств до сих пор не подтверждена западными партнерами и она может учитывать определенную сумму по мощному кредиту от стран «Большой семерки» на $50 млрд, из которых доля ЕС составляет 35 млрд евро (свыше $37 млрд).

«В прошлом году, да и в текущем, неоднократно отмечалось, что внешняя макрофинансовая помощь может существенно сократиться. Так, согласно данным НБУ, в 2026 году сокращение составит более 1,5 раза — до $25 млрд в год. Именно поэтому для покрытия бюджетных расходов существенно возрастает потребность в своевременном получении кредита от G7, который, кстати, будет „гаситься“ за счет замороженных активов страны-агрессора», — считает он.

По его мнению, в следующем году главной задачей перед правительством может стать полноценная реализация уже запущенных программ льготного кредитования, стимулирующих развитие бизнеса, в том числе неотложные программы энергокредитования.

Кроме того, прогнозируется активизация в стратегических отраслях экономики, таких как АПК, ВПК, строительство, машиностроение и т. д. Основная цель — это увеличение доходов и соответствующее уменьшение расходов бюджета, что позволит стране постепенно и безболезненно спрыгнуть с иглы макрофина.

«К сожалению, в условиях жестокой войны Украине никак не обойтись без внешней финансовой поддержки. Однако и макрофин когда-нибудь закончится. Поэтому мы ожидаем, что в следующем году, хоть и не произойдет существенный экономический скачок, ведь рост ВВП ожидается на уровне 4−4,3%, однако будут заложены основы активного экономического развития на последующие годы», — подытожил Мамедов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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