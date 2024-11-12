Цены на продукты бьют рекорды: почему аграрии переписывают ценники «с запасом»

Рост цен продолжает ускоряться. По данным Госстата , в октябре потребительская инфляция в годовом выражении выросла до 9,7%, по сравнению с 7,5% в сентябре. Активнее всего дорожают продукты. «Минфин» разбирался, почему это происходит, и какие ценники на еду увидим уже в ближайшее время.

Официальная статистика, по итогам октября, зафиксировала рост цен на продукты 10,9% в годовом выражении. Но кошельки рядовых потребителей ощущают инфляцию гораздо сильнее. Многие украинцы уверяют, что за одну и ту же продуктовую корзину им приходится платить на 15−20% больше, чем в прошлом году.

«Такой эффект в инфляционных процессах возникает, если так называемые „чувствительные“ товары в потребительской корзине дорожают быстрее, чем остальные. При этом люди не могут отказаться от таких продуктов. В Украине в списке таких „чувствительных“ товаров, к примеру, картофель, лук, сало. И все они сейчас дорожают», — объяснил «Минфину» экономист Алексей Кущ.

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Как еда «разогревает» инфляцию

Ценники на еду в Украине идут на рекорд. В октябре, по данным Госстата, они увеличились на 3,3%, по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый высокий показатель с начала года.

Прошлой зимой, хотя на тот момент уже были проблемы с овощами и фруктами из-за проблем с их хранением, подорожание продуктов питания колебалось в пределах от 0,4% до 1,2% в месяц, а с весны началось снижение цен на еду (в марте — минус 0,2%, в апреле — минус 0,4%).

В мае и июне был небольшой скачек по ценам (плюс 0,9% и 0,5% соответственно), в июле ценники снова упали на 0,8%, в августе выросли на 0,9%, а в сентябре снова откатили на 0,8%.

Такие ценовые качели позволяли в целом удерживать потребительскую инфляцию в рамках сравнительно невысоких значений. А Нацбанк прогнозировал, что, по итогам года, она не превысит 8,5%.

Впрочем, уже в октябре регулятор ухудшил свой прогноз до 9,7%. Но, как показывает официальный срез цен, и этот прогноз сильно занижен. Тем более, что НБУ и сам признал, что в ближайшие месяцы ценовое давление будет сохраняться из-за ситуации на продуктовом рынке, высоких темпов роста зарплат и проблем с энергетикой. На пик ценники выйдут в 1 квартале следующего года — тогда ожидается их рост на 11,4%.

Почему в Украине так резко рванули вверх ценники на еду?

По данным Госстата, больше всего в октябре подорожали:

овощи (на 18,2%, по сравнению с сентябрем),

яйца (на 18,1%),

сливочное масло (на 6,9%),

4% к ценнику прибавили фрукты,

3,3% — подсолнечное масло,

2,9% — сыр и творог,

1,6% — хлеб и т. д.

Меньше всего выросли в цене мясо (на 0,7%) и макароны (на 1%). В отличие от предыдущих месяцев, в октябре оказался очень коротким список подешевевших за месяц продуктов. Собственно, в нем лишь одна позиция — сахар, цены на который упали на 4,2%, по сравнению с сентябрем этого года, и на 6,5% — в годовом выражении.

Удешевление сахара легко объяснить: в Украине в самом разгаре сезон переработки свеклы. Урожай на нее в этом году достаточно хороший, а вот возможности для экспорта у сахарозаводчиков ограничены — квота по беспошлинному ввозу этого продукта в ЕС давно исчерпана, и производители сами настояли, чтобы Кабмин ввел запрет на отгрузки.

Почему дорожают продукты

Свои причины есть и у подорожания продуктов. Скажем, рост цен на яйца прогнозировался еще летом. Ранее ценники на этот продукт рекордно обвалились, и даже после подорожания в октябре они все еще остаются почти на 26% дешевле, чем в начале года.

Производители просто ждали удобного момента — пока спрос на их продукцию начнет расти, а конкуренция со стороны частных домохозяйств снизится. Подходящие условия создались как раз в октябре, когда потребление яиц начало сезонно увеличиваться, а частники уменьшили поставки на рынок из-за того, что куры с осени начали хуже нестись.

Как говорит руководитель Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, весной и летом ценники на яйца были ниже себестоимости, что вгоняло птицефабрики в убытки. Плюс, все это время продолжался рост себестоимости, так как, к примеру, зерно, кукуруза, шрот подорожали, если сравнивать с июнем, в среднем на 50%.

То есть ценники на яйца еще только догоняют реальное увеличение себестоимости. Поэтому производители будут предпринимать попытки переписать прайсы и в дальнейшем.

Такая же ситуация с хлебом.

«Минфин» уже писал о ситуации в этом сегменте продуктового рынка.

Как рассказал нашему изданию первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, в октябре цены на хлеб в магазинах уже повысились на 5−10%. Такие договоренности были достигнуты с торговыми сетями (производители вынуждены согласовывать с ними переоценку товара).

Но себестоимость продукции увеличилась более существенно, поэтому сейчас цены в супермаркетах только «догоняют» реальный рост затрат производителей.

При этом практически все составляющие себестоимости хлеба продолжают дорожать.

«С ноября до конца года мы ожидаем подорожания муки еще на 11% (сейчас хлебопеки покупают ее по 15−16 тысяч гривен за тонну с НДС), упаковки — на 10%, логистики — на 8%, газа — на 11%, электроэнергии — на 11%», — говорит Дученко.

Мука в Украине дорожает с весны. И несмотря на то, что собран новый урожай пшеницы, ситуация только обострилась.

«Прошлогодних запасов продовольственной пшеницы уже нет, в структуре нового урожая на продовольственные сорта приходится до 30%, а вот в структуре экспорта она занимает 70%. То есть продовольственную пшеницу активно вывозят за границу.

Из-за этого цены на нее растут, а производители продают такое зерно на внутренний рынок малыми партиями или же вообще придерживают, в ожидании еще более высокого ценника. Поэтому едва ли не каждый день мы получаем новые цены на зерно и муку", — пояснил Дученко.

По его словам, подорожание упаковки связано с валютными колебаниями, рост стоимости логистики провоцирует дефицит водителей и необходимость повышать им зарплаты.

Для многих украинцев настоящим шоком стали ценники на молочную продукцию, особенно на сливочное масло, которое уже продают дороже 100 гривен за пачку.

«Минфин» спросил у руководителя компании «Молочный альянс» Сергея Вовченко о причинах такого взлета цен.

«Первое — цена на сырье. В этом году она выросла как никогда — на 27%. Второе — электроэнергия. Она подорожала более чем на 40%. Газ тоже начал дорожать. Все это отражается на стоимости готовой продукции.

Третье — мировые цены. В мире сейчас дефицит животных жиров. В Европе нефасованное масло продается по 8,5 евро за килограмм. Таких расценок никогда не было. Для сравнения: в 2021 году мы продавали в ЕС масло по 5 евро, и это казалось на тот момент отличной ценой.

Нынешние цены очень привлекательные для экспортеров. Те, у кого нет обязательств перед отечественными торговыми сетями по объемам, наращивают поставки в Европу. Из-за этого уже есть дефицит и сырья, и готовой продукции, что давит на цены", — пояснил «Минфину» Вовченко.

Ажиотаж и на овощном рынке. Несмотря на то, что в Украине совсем недавно собрали урожай, ценники всего за месяц выросли более чем на 18%.

По данным профильной площадки EastFruit, всего за неделю в октябре картофель на опте подорожал с 17 до 20 грн, а в рознице цены на него доходят до 30−35 грн. Капуста и лук за этот же период прибавили в цене по 2 грн на килограмме (до 20 и 14 грн на опте), цветная капуста — 10 грн (до 40−45 грн за килограмм), тыква — 5 грн (до 35 грн) и т. д.

Как объясняют аналитики EastFruit, большинство хозяйств на середину октября уже закончили сбор урожая, в частности, по луку. Поэтому предложений овощей «с поля» по сравнительно невысоким ценам убавилось.

В то же время, как рассказали «Минфину» участники рынка, активизировались посредники, которые выкупают урожай, закладывают его в хранилища, и начинают «качать цены», в надежде хорошо заработать. А так как урожай овощей в Украине в целом был не очень хорошим, к примеру, тот же лук уже на 33% дороже, чем в прошлом году.

«Климатические условия из года в год Украине диктуют условия сезонного роста цен. В этом году он будет еще более заметным из-за поднятия цен на эклектричество с 1 июня. Летом этот фактор оказывал влияние меньше, но в октябре-ноябре обычно цены на электричество, тепло и топливо становятся более значимыми в себестоимости товаров.

Итак, мы имеем дело с сезонностью, катализатором влияния на инфляцию которой стало решение правительства поднять цены на ток и увеличить налоги на топливо", — пояснил «Минфину» Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ.

Как бьет инфляция по кошелькам

В реальности продуктовая инфляция ощущается совсем по-другому, чем в отчетах Госстата.

К примеру, за один и тот же условный пакет продуктов в этом году приходится платить на 15−20% больше, чем в прошлом, а это намного больше официальной инфляции в стране.

Как говорит экономист Алексей Кущ, с одной стороны такой эффект объясняется резким повышением цен на так называемые «чувствительные» продукты (картофель, сало, лук и др). На примере того же лука — за год ценник вырос на рекордные 33%, по картофелю рост также больше 20%, по салу — 10−12%.

«При этом, даже несмотря на рост цен на „чувствительные“ товары, люди не могут от них отказаться, так как они составляют основу рациона. Поэтому инфляция на бытовом уровне кажется намного большей, чем она есть на самом деле», — отмечает Кущ.

С другой стороны, есть большие отличия между официальными данными и цифрами, которые выдают мониторинги профильных организаций.

К примеру, Юрий Дученко говорит о росте цен на хлеб в октябре на 5−10%, а, Госстат выдает цифру в 1,6%, а по категории «Хлеб и хлебопродукты» — и вовсе 1,3%.

«Измерение инфляции — это довольно сложная и политизированная штука. Дело в том, что у нас с вами у каждого своя инфляция, потому что у каждого — своя потребительская корзина. Если вы питаетесь крупами, хлебом и не употребляете овощи, то инфляция, рассчитанная государственным ведомством, может показаться и слишком большой. Впрочем, если вы привыкли к овощам, алкоголю, яйцам, молочной продукции то, наоборот, будет ощущение, что вас обманывают. На самом деле, ГССУ просто публикует среднюю температуру по больнице, при чем этот индикатор далеко не идеален и уязвим как для сезонных, так и для структурных колебаний», — отметил Шапран.

Он также обратил внимание на «инфляционные неточности» со стороны Нацбанка.«Если возьмем текущую инфляцию и сравним ее с прогнозами НБУ, которые он публиковал последние два года, то почти не сможем найти совпадений. У НБУ либо систематическая ошибка в системе прогнозирования, либо их прогнозы были политически мотивированы. С этим вопросом должен разбираться монетарный комитет Совета НБУ. Я понимаю прогнозистов Нацбанка, в войну прогнозы делать сложно, но их прогнозы все время то больше, то меньше фактического уровня инфляции. Поскольку эти прогнозы используются в том числе для установления ставки НБУ, такое явление просто недопустимо», — считает Шапран.

«Минфин» регулярно мониторит цены на еду в Украине. Поэтому можно сравнить, как реально менялась стоимость среднего набора продуктов.

К примеру, в октябре килограмм гречки в Украине стоил 28,7 грн, а в сентябре — 28,3 грн (плюс 1,4%).

Сахар стоил в октябре 35,4 грн за килограмм, а в сентябре — порядка 35,09 грн (плюс 0,9%, хотя Госстат говорит о том, что этот продукт подешевел). Подсолнечное масло одной из известных марок продавалось в прошлом месяце по 62,5 грн за бутылку 850 мл., в сентябре — по 60,36 грн (плюс 3,5% за месяц).

За стакан йогурта 290 мл. в прошлом месяце нужно было заплатить 30,5 грн, а в сентябре — 30,18 грн (плюс 1%). Сливочное масло в октябре стоило 93,49 грн за пачку 200 гр., а в сентябре — 89,27 грн (за месяц плюс сразу 4,7%).

Килограмм курятины (филе) в октябре обходился в 168,08 грн за килограмм, и примерно столько же стоил в сентябре.

Домашнее сало в прошлом месяце продавали по 234 грн за кило — ценник, по сравнению с сентябрем, не изменился.

Картофель стоил 28,47 грн в октябре и 20,67 грн в сентябре (плюс почти 38%).

Ценник на яйца составлял в октябре 45,26 грн, а в сентябре — 40,09 грн (плюс почти 13%).

Если сложить все эти продукты в одну корзину, то ее стоимость в октябре составила порядка 760 гривен, а в сентябре — 740 гривен. За месяц эта корзина подорожала на 20 гривен, то есть инфляция — 2,7%.

Если расширить временные рамки, скажем, сравнить цены за год, то, к примеру, по данным «Минфина», сливочное масло подорожало с 68,94 гривен в октябре 2023 года до 93,49 гривен в октябре 2024 года, или на 35,6%. Госстат показывает подорожание этого продукта в годовом измерении на 27,3%.

Понятно, что официальная статистика берет более широкую выборку и перечень товаров. Но общие тенденции и по Госстату, и по мониторингу «Минфина» в целом совпадают.

Что будет с ценами дальше

Рост цен в Украине будет и дальше набирать обороты. Уже по итогам ноября, инфляционные показатели могут снова ухудшиться.

Как говорит Юрий Дученко, на ноябрь запланирован рост цен на хлеб еще на 10−15%. «Если этого не произойдет, производителям уже через две недели не будет за что закупать сырье, возможно сокращение и даже остановка производства», — уверяет он.

Аналогичные прогнозы дают и молочники.

«Мы были уверены, что цены на молочное сырье уже достигли пика. Но с ноября они снова выросли на 50 копеек за литр. То есть себестоимость продукции продолжает увеличиваться», — пояснил Вовченко.

«Минфин» подсчитал, как изменилась стоимость того же минимального продуктового набора за 11 дней ноября. Новый ценник — 801,28 грн против 760 грн в октябре и 740 грн в сентябре. То есть если за октябрь наш минимальный продуктовый набор подорожал на 20 грн, то только за 11 дней ноября — уже более чем на 40 грн.

«Если проанализировать разные составляющие инфляции, то можно отметить, что импорт дорожает медленно, так как курс гривны более-менее стабильный. По сырым необработанным продуктам динамика умеренная, так как цены на мировых рынках также не очень высокие (хотя по некоторым категориям и выросли).

При этом большой рост идет по продуктам питания, а также энергетическим товарам для бизнеса (электроэнергия, к примеру, за год подорожала до 40%). Собственно, дорогая энергия и толкает вверх себестоимость продуктов и, как следствие, розничные цены на них.

При этом в рознице цены растут намного медленнее, чем промышленная инфляция, которая близится к 20%. Соотношение промышленной и потребительской инфляции крайне неблагоприятное для бизнеса. Последняя должна быть немного выше, чем промышленная, тогда у производителей остается временный люфт, позволяющий генерировать прибыль.

Но у нас потребительская инфляция ниже промышленной — предприятия просто не могут повышать ценники адекватно росту себестоимости, опасаясь снижения продаж. Получается, что цены в рознице у нас постоянно «отстают» и «догоняют», что может привести к сокращению производства, и заставляет производителей при первой же возможности повышать ценники «с зазором», — резюмировал Кущ.

По мнению Шапрана, по итогам года инфляция в Украине будет около или чуть выше 10%. «Это невысокий уровень, но он все еще вдвое выше таргета. Также это заметно выше, чем прогнозировал НБУ в январе 2024 года, напомню, что тогда их прогноз был 8,6%. Я бы призвал НБУ сейчас идти на небольшое смягчение монетарной политики, прежде всего, постепенно снижать ставку с небольшим шагом 0,25−0,5 п.п.

Напомню, что в первой половине 2024 года мы имели противоположную картину — инфляция была меньше таргета (5,0% +/- 1%). Нерешительность НБУ в сфере монетарных мер в первой половине года привела к тому, что по итогам 2024 года у нас не будет ни низкой инфляции, ни оживленного экономического роста. Ситуацию довели до того, что теперь экономику нужно откачивать нетрадиционными мерами, такими как безусловный доход", — подытожил Шапран.