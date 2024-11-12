Инвестиции в долголетие: прибыльные компании будущего

Долголетие — несомненно один из показателей развития человечества и медицины. С 1965 г. количество людей старше 65 лет выросло почти в 6 раз. И эта цифра будет только увеличиваться, что в будущем приведет к изменениям в экономике, рынке труда и в сфере здравоохранения. Какие технологии лечения способствуют улучшению здоровья и как инвесторы могут стать частью жизненно необходимых инноваций и долголетия — рассказала инвестиционный эксперт Дарина Совенко.

Что влияет на рост продолжительности жизни?

За последние 100 лет глобальная продолжительность жизни значительно выросла. В 1900 г. средняя продолжительность жизни составляла всего 32 года, а уже в 2022 г. этот показатель составил 73, 6 лет. Прогнозы указывают на дальнейший рост, со средней глобальной продолжительностью жизни 78,1 года к 2050 г., что на 4,5 года больше за менее чем тридцать лет.

Наука об увеличении продолжительности жизни фокусируется на методе устранения первопричины старения. Благодаря прогрессу в технологиях, в частности в машинном обучении и генетическом секвенировании, ученые открывают сложные механизмы старения, позволяющие осуществлять более точные и эффективные вмешательства. Эти открытия нацелены не только на продление жизни, но и на обеспечение здорового и качественного проведения лет на отдыхе.

CRISPR — новый подход к редактированию генов и лечению генетических заболеваний

Технология Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) — революционный метод, который позволяет ученым с высокой точностью редактировать ДНК и РНК. Эта система работает путем интеграции чужеродных фрагментов ДНК (спейсеров) в CRISPR-кассеты, которые превращаются в направляющую РНК (gRNA). Высоко оцененная в ранних академических исследованиях и отмеченная Нобелевской премией, эта технология проложила путь для инновационных методов лечения.

Ожидается, что к 2034 г. мировой рынок CRISPR достигнет $17,8 млрд, при этом среднегодовой темп роста составит 16,1% с 2024 по 2034 г. В 2023 г. рынок оценивали в $3,42 млрд.

Sanofi — мировой лидер в области здравоохранения, который превращает научные открытия в жизненно важные лечения, такие как лекарства и вакцины, решающие глобальные проблемы здоровья, включая хронические и редкие генетические расстройства. Sanofi известна своей компетенцией в иммунологии, онкологии и разработке вакцин, а также ее приверженностью инновационным исследованиям, в частности в секторе генетической медицины CRISPR. Сейчас предприятие активно проводит деятельность в более чем 100 странах мира.

Sanofi вместе с Scribe Therapeutics разработали терапию in vivo, где редактирование генов происходит прямо в теле пациента, что повышает эффективность лечения. Особенно эта инновация улучшает лечение заболеваний, поражающих несколько тканей, поскольку позволяет осуществлять точное редактирование генов без сложных процедур.

Платформа CRISPR by Design™ от Scribe обеспечивает высокую точность редактирования и снижает риск побочных эффектов, чем дополняет опыт Sanofi в инновационных медицинских решениях.

По состоянию на сейчас Sanofi инвестировала $40 млн с возможностью дальнейших вложений на общую сумму более $1,2 млрд в виде выплат за достижение ключевых этапов.

Лечение нейродегенеративных заболеваний от Denali Therapeutics

Нейродегенеративные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, Боковой амиотрофический склероз (БАС) и болезнь Хантингтона, характеризуются прогрессирующей потерей нейронов и синаптических связей, что приводит к когнитивному и моторному нарушению.

Одним из больших вызовов в нейронауке является исследование преодоления гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). ГЭБ — это защитный щит, который избирательно ограничивает проникновение веществ в мозг, чем затрудняет эффективное лечение нейродегенеративных заболеваний. Повреждение этого барьера может приводить к когнитивным нарушениям, нейрозаболеваниям и тяжелому выздоровлению от COVID.

Ученые давно изучают способы проникновения через ГЭБ путем использования естественных транспортных механизмов для доставки жизненно важных веществ для мозга (глюкозы и железа). Это открывает возможности для более эффективного лечения, которое направлено непосредственно на центральную нервную систему.

Технология транспортных механизмов (TV) от Denali Therapeutics революционизировала методы доставки лекарственных средств в мозг путем преодоления поврежденного ГЭБ. Впервые препараты могут достигать ранее недоступных областей, чем обеспечивают более высокую концентрацию в критических зонах и улучшают лечение болезни Паркинсона и бокового амиотрофического склероза.

Однако универсальность этой технологии позволяет использовать ее не только для лечения нейродегенеративных заболеваний. Методология Denali может проложить путь к разработке новых видов терапии различных неврологических расстройств. Технология TV решает давнюю проблему в сфере здоровья мозга, чем улучшает доступ лекарств и увеличивает вероятность создания более эффективных терапий, модифицирующих течение болезней.

Эти достижения важны для долгосрочных стратегий здравоохранения. Целевые терапии могут обеспечить более быстрые сроки выздоровления, уменьшение побочных эффектов и улучшение качества жизни пациентов. Платформа Denali расширяет границы здоровья мозга и меняет представление о будущем неврологических лечений.

Longeveron и метод регенерации тканей живыми клетками

Терапия живыми клетками — новейший подход в современной медицине, предлагающий способ лечения возрастных заболеваний. В отличие от традиционных методов лечения, сосредоточенных на управлении симптомами, терапия живыми клетками нацелена на восстановление и регенерацию поврежденных тканей путем использования естественных возможностей организма к заживлению.

Этот комплексный подход делает терапию особенно эффективной против сложных заболеваний, которые часто поражают несколько систем организма, включая нейродегенеративные расстройства, слабость и сердечные патологии.

Мировой рынок клеточной и генной терапии демонстрирует стремительный рост, и достиг $18,12 млрд в 2023 г., а к концу 2024 г. он вырастет до $21,28 млрд. Ожидается, что и в дальнейшем рынок будет развиваться и достигнет $117,46 млрд к 2034 г. со среднегодовым темпом роста в 18,6%.

Lomecel-B — ведущий пример этого подхода, разработанный компанией Longeveron, демонстрирует мощность терапии на основе MSC. У пациентов с болезнью Альцгеймера, Lomecel-B показал потенциал в замедлении когнитивного ухудшения и уменьшения воспаления и улучшения кровотока к важным зонам мозга.

Отчет о финансовых результатах Longeveron за год

Кроме лечения Альцгеймера, Lomecel-B исследует эффективность метода использования живых клеток в борьбе с возрастной слабостью, состоянием, которое существенно влияет на качество жизни пожилых людей. В клинических исследованиях пациенты, получавшие Lomecel-B, показали улучшение физических функций и мобильности, что является ключевыми индикаторами улучшения здоровья.

Пазл долголетия и польза обществу

Каждая из медицинских инноваций является частью пазла долголетия и обладает потенциалом для финансового роста. Инвестиции в будущее улучшение здоровья людей взаимосвязаны: чем больше новых изобретений, тем доступнее становится лечение, что непременно улучшает качество жизни. Кроме значительного вклада в развитие общества, это также является частью успешного инвестиционного портфеля.