Rakuten Viber, самый популярный мессенджер для общения с бизнесом в Украине, представил новые решения для безопасной коммуникации на платформе. Об этом говорится в сообщении мессенджера.
Rakuten Viber запускает новые решения для бизнеса
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Что обновилось
Среди обновлений:
Сообщения для верификации. Такие сообщения позволяют легко аутентифицировать клиентов посредством одноразового пароля (OTP). Преимущества:
- готовые шаблоны, предназначенные для увеличения конверсии;
- дешевле обычных SMS;
- позволяют ограничить время доставки.
Когда пользователь получает такое сообщение, он может в один клик скопировать PIN-код с помощью кнопки в чате или непосредственно в push-уведомлении без необходимости открывать Viber. Удобный дизайн сообщения делает процесс аутентификации более быстрым и более простым.
Сообщения SecurePlus. Это решение позволяет проверить номер получателя на подозрительную активность в режиме реального времени. Таким образом, компании могут дополнительно защитить сообщения с частной и конфиденциальной информацией, например данные транзакций и банковские выписки. Первоначально это решение было разработано Rakuten Viber для Евробанка, одного из крупнейших европейских банков. Теперь оно доступно для всех компаний, оперирующих чувствительными данными.
В мае 2024 года Rakuten Viber также успешно прошел международную сертификацию безопасности SOC 2 Type II — независимый аудит, подтвердивший надежность защиты данных в приложении.
Новые решения безопасности от Rakuten Viber уже доступны для бизнесов по всему миру.
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