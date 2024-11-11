Rakuten Viber запускает новые решения для бизнеса

Rakuten Viber, самый популярный мессенджер для общения с бизнесом в Украине, представил новые решения для безопасной коммуникации на платформе. Об этом говорится в сообщении мессенджера.

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Что обновилось

Среди обновлений:

Сообщения для верификации. Такие сообщения позволяют легко аутентифицировать клиентов посредством одноразового пароля (OTP). Преимущества:

готовые шаблоны, предназначенные для увеличения конверсии;

дешевле обычных SMS;

позволяют ограничить время доставки.

Когда пользователь получает такое сообщение, он может в один клик скопировать PIN-код с помощью кнопки в чате или непосредственно в push-уведомлении без необходимости открывать Viber. Удобный дизайн сообщения делает процесс аутентификации более быстрым и более простым.

Сообщения SecurePlus. Это решение позволяет проверить номер получателя на подозрительную активность в режиме реального времени. Таким образом, компании могут дополнительно защитить сообщения с частной и конфиденциальной информацией, например данные транзакций и банковские выписки. Первоначально это решение было разработано Rakuten Viber для Евробанка, одного из крупнейших европейских банков. Теперь оно доступно для всех компаний, оперирующих чувствительными данными.

В мае 2024 года Rakuten Viber также успешно прошел международную сертификацию безопасности SOC 2 Type II — независимый аудит, подтвердивший надежность защиты данных в приложении.

Новые решения безопасности от Rakuten Viber уже доступны для бизнесов по всему миру.