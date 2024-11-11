Инфляция ускоряется: что происходит со ставками по депозитам и ОВГЗ

В последние месяцы инфляция ожидаемо ускоряется. В сентябре она составила 8,6% в годовом исчислении. К тому же, Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на этот год с 8,5% до 9,7%. Почему в этих условиях регулятор удерживает учетную ставку на неизменном уровне в 13%, в колонке для ЭП рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Вопрос 1. Почему НБУ не повысил учетную ставку, если инфляция шла выше июльского прогноза?

Ожидается, что текущее ускорение инфляции временное и происходит прежде всего вследствие действия факторов, которые постепенно исчерпают свое влияние. Уже весной 2025 года инфляция начнет замедляться, так что не успеет существенно сказаться на инфляционных ожиданиях.

Они остаются относительно устойчивыми, а достаточно высокие процентные ставки в условиях стабилизации валютного курса подпитывают интерес к гривневым ОВГЗ и срочным депозитам.

Учитывая все эти факторы, в настоящее время НБУ воздержался от повышения учетной ставки, сохраняя таким образом стимулы для восстановления экономики и кредитования. Текущие параметры процентной политики вместе с обеспечением устойчивости валютного рынка будут достаточными для сдерживания ценового давления.

В то же время в обновленном прогнозе НБУ предполагается более длительное, чем ожидалось ранее, сохранение учетной ставки на неизменном уровне. Согласно ему, учетная ставка будет оставаться на уровне 13% за первом полугодии 2025 года.

Вопрос 2. Может ли НБУ раньше снизить учетную ставку, чем прогнозируется или наоборот — повысить?

Важный элемент коммуникации НБУ, придающий ориентиры будущих изменений в монетарной политике, — это форвард гайденс (заявление о намерениях), содержащееся в релизе. В нем отмечается, что в случае дальнейшего усиления ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные меры.

Более ранний переход к снижению учетной ставки в настоящее время видится менее вероятным сценарием. Однако у НБУ нет обязательства придерживаться заранее определенной траектории учетной ставки.

У нас только одно количественное обязательство привести инфляцию к цели 5% на горизонте политики. НБУ готов гибко реагировать на изменения обстоятельств, так что в случае устойчивого снижения инфляционного давления и улучшения ожиданий будет готов смягчить процентную политику.

Это может произойти при реализации ряда положительных рисков, связанных, например, с низшей импортированной инфляцией, в том числе из-за более низких мировых цен на энергоносители, существенным снижением рисков безопасности и т. д. Реализация таких сценариев уменьшит инфляционное давление и оживит восстановление экономики, что позволит раньше начать снижение учетной ставки.

Вопрос 3. Достаточно ли у НБУ инструментов, чтобы удержать контроль над инфляцией?

Цель Национального банка — сохранить контроль над инфляцией в этом году, вернуть ее к снижению на следующий год и в дальнейшем привести к цели 5%. Другая наша важная задача — сохранить контроль над инфляционными ожиданиями.

Для этого НБУ использует свои инструменты. Во-первых, мы сохранили учетную ставку на неизменном уровне, что и дальше будет способствовать защите гривневых сбережений от инфляции. В настоящее время гривневые инструменты эту защиту обеспечивают.

Ставки по депозитам в гривне даже после налогообложения превышают 10%. Ставки по гривневым ОВГЗ, в которые также могут вкладывать средства украинцы, выше: 13−17,6% в зависимости от сроков погашения, доходы с них не облагаются налогом. Прогноз инфляции к концу следующего года составляет около 7%.

Как результат, мы видим рост вкладов украинцев в такие инструменты. С начала года объем вложений в срочные гривневые депозиты по оперативным данным вырос на 8% (или около 19 млрд грн), в ОВГЗ — на 35% (тоже около 19 млрд грн). НБУ прилагает усилия, чтобы так было и дальше.

Во-вторых, НБУ удерживает устойчивость валютного рынка. Однако не стоит путать устойчивость рынка с фиксацией курса. Курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий. Это и дальше будет усиливать адаптивность валютного рынка и экономики. В то же время, динамика курса будет учитывать задачу НБУ вернуть инфляцию к цели 5% в ближайшие годы.

Следовательно, несмотря на ожидаемый рост в ближайшие месяцы, инфляция останется контролируемой благодаря применению инструментов процентной и валютно-курсовой политики, а также другим введенным НБУ мерам.

Действия нашего инструментария вполне достаточно для удержания ситуации под контролем. Это, например, подтверждается опытом преодоления инфляционного всплеска 2022 года, обусловленного полномасштабным вторжением рф.

Вопрос 4. Какова будет динамика ставок по гривневым инструментам?

Ставки по гривневым депозитам перестали снижаться. Отдельные, в основном частные банки, даже несколько повысили ставки по срочным депозитам. В дальнейшем мы не ожидаем существенного снижения номинальных ставок по гривневым депозитам, они будут обеспечивать защиту от инфляции.

Ставки по ОВГЗ также существенных изменений не претерпели. Этот инструмент остается привлекательнее депозитов, учитывая отсутствие налогообложения, более высокие уровни доходности и возможность вторичного обращения. Это и дальше будет стимулировать привлечение на внутреннем долговом рынке, что позволит правительству финансировать бюджетные расходы.

Вопрос 5. Планирует ли НБУ отказываться от трехмесячных депозитных сертификатов?

Ответ — в важном указателе монетарной политики — Основах денежно-кредитной политики. В этом документе заявлено, что НБУ может обновлять инструменты операционного дизайна процентной политики для выполнения конкретных целей.

Среди них: усиление монетарной трансмиссии (силы влияния учетной ставки на инфляцию), формирование условий для приведения инфляции к цели или для выполнения дополнительных актуальных задач.

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Однако приостановка или отказ от осуществления операций с трехмесячными депозитными сертификатами привели бы к смягчению монетарных условий, а, соответственно, уменьшили бы возможности НБУ сдерживать ценовое давление, защищать гривневые сбережения населения от инфляции и сохранять устойчивую ситуацию на валютном рынке. Поэтому в изменении параметров этого инструмента нет необходимости.