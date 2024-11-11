Инфляция ускоряется: что происходит со ставками по депозитам и ОВГЗ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 ноября 2024, 11:22 Читати українською

Инфляция ускоряется: что происходит со ставками по депозитам и ОВГЗ

В последние месяцы инфляция ожидаемо ускоряется. В сентябре она составила 8,6% в годовом исчислении. К тому же, Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на этот год с 8,5% до 9,7%. Почему в этих условиях регулятор удерживает учетную ставку на неизменном уровне в 13%, в колонке для ЭП рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

В последние месяцы инфляция ожидаемо ускоряется.

Вопрос 1. Почему НБУ не повысил учетную ставку, если инфляция шла выше июльского прогноза?

Ожидается, что текущее ускорение инфляции временное и происходит прежде всего вследствие действия факторов, которые постепенно исчерпают свое влияние. Уже весной 2025 года инфляция начнет замедляться, так что не успеет существенно сказаться на инфляционных ожиданиях.

Они остаются относительно устойчивыми, а достаточно высокие процентные ставки в условиях стабилизации валютного курса подпитывают интерес к гривневым ОВГЗ и срочным депозитам.

Учитывая все эти факторы, в настоящее время НБУ воздержался от повышения учетной ставки, сохраняя таким образом стимулы для восстановления экономики и кредитования. Текущие параметры процентной политики вместе с обеспечением устойчивости валютного рынка будут достаточными для сдерживания ценового давления.

В то же время в обновленном прогнозе НБУ предполагается более длительное, чем ожидалось ранее, сохранение учетной ставки на неизменном уровне. Согласно ему, учетная ставка будет оставаться на уровне 13% за первом полугодии 2025 года.

Вопрос 2. Может ли НБУ раньше снизить учетную ставку, чем прогнозируется или наоборот — повысить?

Важный элемент коммуникации НБУ, придающий ориентиры будущих изменений в монетарной политике, — это форвард гайденс (заявление о намерениях), содержащееся в релизе. В нем отмечается, что в случае дальнейшего усиления ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные меры.

Более ранний переход к снижению учетной ставки в настоящее время видится менее вероятным сценарием. Однако у НБУ нет обязательства придерживаться заранее определенной траектории учетной ставки.

У нас только одно количественное обязательство привести инфляцию к цели 5% на горизонте политики. НБУ готов гибко реагировать на изменения обстоятельств, так что в случае устойчивого снижения инфляционного давления и улучшения ожиданий будет готов смягчить процентную политику.

Это может произойти при реализации ряда положительных рисков, связанных, например, с низшей импортированной инфляцией, в том числе из-за более низких мировых цен на энергоносители, существенным снижением рисков безопасности и т. д. Реализация таких сценариев уменьшит инфляционное давление и оживит восстановление экономики, что позволит раньше начать снижение учетной ставки.

Вопрос 3. Достаточно ли у НБУ инструментов, чтобы удержать контроль над инфляцией?

Цель Национального банка — сохранить контроль над инфляцией в этом году, вернуть ее к снижению на следующий год и в дальнейшем привести к цели 5%. Другая наша важная задача — сохранить контроль над инфляционными ожиданиями.

Для этого НБУ использует свои инструменты. Во-первых, мы сохранили учетную ставку на неизменном уровне, что и дальше будет способствовать защите гривневых сбережений от инфляции. В настоящее время гривневые инструменты эту защиту обеспечивают.

Ставки по депозитам в гривне даже после налогообложения превышают 10%. Ставки по гривневым ОВГЗ, в которые также могут вкладывать средства украинцы, выше: 13−17,6% в зависимости от сроков погашения, доходы с них не облагаются налогом. Прогноз инфляции к концу следующего года составляет около 7%.

Как результат, мы видим рост вкладов украинцев в такие инструменты. С начала года объем вложений в срочные гривневые депозиты по оперативным данным вырос на 8% (или около 19 млрд грн), в ОВГЗ — на 35% (тоже около 19 млрд грн). НБУ прилагает усилия, чтобы так было и дальше.

Во-вторых, НБУ удерживает устойчивость валютного рынка. Однако не стоит путать устойчивость рынка с фиксацией курса. Курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий. Это и дальше будет усиливать адаптивность валютного рынка и экономики. В то же время, динамика курса будет учитывать задачу НБУ вернуть инфляцию к цели 5% в ближайшие годы.

Следовательно, несмотря на ожидаемый рост в ближайшие месяцы, инфляция останется контролируемой благодаря применению инструментов процентной и валютно-курсовой политики, а также другим введенным НБУ мерам.

Действия нашего инструментария вполне достаточно для удержания ситуации под контролем. Это, например, подтверждается опытом преодоления инфляционного всплеска 2022 года, обусловленного полномасштабным вторжением рф.

Вопрос 4. Какова будет динамика ставок по гривневым инструментам?

Ставки по гривневым депозитам перестали снижаться. Отдельные, в основном частные банки, даже несколько повысили ставки по срочным депозитам. В дальнейшем мы не ожидаем существенного снижения номинальных ставок по гривневым депозитам, они будут обеспечивать защиту от инфляции.

Оформи депозит с повышенным доходом!

Ставки по ОВГЗ также существенных изменений не претерпели. Этот инструмент остается привлекательнее депозитов, учитывая отсутствие налогообложения, более высокие уровни доходности и возможность вторичного обращения. Это и дальше будет стимулировать привлечение на внутреннем долговом рынке, что позволит правительству финансировать бюджетные расходы.

Вопрос 5. Планирует ли НБУ отказываться от трехмесячных депозитных сертификатов?

Ответ — в важном указателе монетарной политики — Основах денежно-кредитной политики. В этом документе заявлено, что НБУ может обновлять инструменты операционного дизайна процентной политики для выполнения конкретных целей.

Среди них: усиление монетарной трансмиссии (силы влияния учетной ставки на инфляцию), формирование условий для приведения инфляции к цели или для выполнения дополнительных актуальных задач.

Читайте также: Курс доллара, инфляция, ВВП: Dragon Capital дал прогноз на 2025 год

Однако приостановка или отказ от осуществления операций с трехмесячными депозитными сертификатами привели бы к смягчению монетарных условий, а, соответственно, уменьшили бы возможности НБУ сдерживать ценовое давление, защищать гривневые сбережения населения от инфляции и сохранять устойчивую ситуацию на валютном рынке. Поэтому в изменении параметров этого инструмента нет необходимости.

Автор:
Пышный Андрей
Председатель Национального банка Украины Пышный Андрей
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+11
Я_ __
Я_ __
11 ноября 2024, 11:46
#
«Інфляція прискорюється: що відбувається зі ставками за депозитами та ОВДП»

цікаво, а як же вона може прискорюватися, якщо андрюша пишний заявляв про зупинення інфляції, зниження інфляції вже в наступному році і в додаток «зростання» економіки?

https://minfin.com.ua/ua/2024/11/08/139428473/

андрюша, краще розкажи людям про свою ОФІЦІЙНУ МІСЯЧНУ ЗАРПЛАТУ в розмірі 629 тисяч гривень)

https://economics.novyny.live/stalo-vidomo-iaku-zarplatu-otrimuie-golova-nbu-andrii-pishnii-149832.html
+
+15
bosyak
bosyak
11 ноября 2024, 12:26
#
Ми не знаємо що робити, тому не будемо нічого робити. Якось саме розсмокчеться, коротке резюме. :)
+
0
Abramon
Abramon
11 ноября 2024, 12:36
#
В балалаїшній облікова ставка ±21%. Орієнтир є
+
0
Mindent
Mindent
11 ноября 2024, 12:48
#
Населення перевкладається в валюту.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Mindent и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами