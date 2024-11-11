В октябре 2024 года Национальный банк применил меры влияния к двум банкам и восемнадцати небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
НБУ в октябре оштрафовал два банка и 18 небанковских финучреждений
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Кто держал штраф
К АО «Коминбанк» применены ограничения на осуществление отдельных видов операций.
Отмечается, что банк ненадлежаще исполнял обязанность применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, не осуществлял надлежащую проверку новых и существующих клиентов, а также несвоевременно и не в полном объеме предоставлял НБУ информацию и документы по вопросам финмониторинга.
На ОАО «МТБ Банк» наложен штраф в 200 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять внутренние документы по вопросам финмониторинга, а также недостаточность внутренних процедур для эффективного управления рисками.
За ряд нарушений в сфере финмониторинга, в частности, при работе с клиентами из числа политически значимых лиц и членов их семей, на 799 тыс. грн оштрафован ООО «СОС Кредит».
На ФК «Мустанг Финанс» наложен штраф в размере 391 тыс. грн — в частности, за нарушение требований по предоставлению НБУ достоверной информации и/или документов (выводов, решений
Еще семь небанковских финучреждений оштрафованы на 51 тыс. грн каждая за непредставление или несвоевременное представление отчетности по вопросам финмониторинга. Ряд компаний получили письменные предупреждения.
Комментарии - 1
*** , ну це взагалі золота жила)) Скоро будемо звітувати де і на які кошти хліб поїсти купили, бо твої 100 гривень могли бути отримані в результаті торгівлі кокаїном)))
Таке враження, що основна діяльність тоталітарної держави — це стягнення штрафів і створення нових заборон, для «покращення» життя українців)))
СЛАВА ПОТУЖНОМУ КИМ ЧЕН ЗЕ! УРА!