НБУ в октябре оштрафовал два банка и 18 небанковских финучреждений

В октябре 2024 года Национальный банк применил меры влияния к двум банкам и восемнадцати небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

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Кто держал штраф

К АО «Коминбанк» применены ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Отмечается, что банк ненадлежаще исполнял обязанность применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, не осуществлял надлежащую проверку новых и существующих клиентов, а также несвоевременно и не в полном объеме предоставлял НБУ информацию и документы по вопросам финмониторинга.

На ОАО «МТБ Банк» наложен штраф в 200 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять внутренние документы по вопросам финмониторинга, а также недостаточность внутренних процедур для эффективного управления рисками.

За ряд нарушений в сфере финмониторинга, в частности, при работе с клиентами из числа политически значимых лиц и членов их семей, на 799 тыс. грн оштрафован ООО «СОС Кредит».

На ФК «Мустанг Финанс» наложен штраф в размере 391 тыс. грн — в частности, за нарушение требований по предоставлению НБУ достоверной информации и/или документов (выводов, решений и т. п. ) в сфере финмониторинга, нарушения при представлении статистической отчетности.

Еще семь небанковских финучреждений оштрафованы на 51 тыс. грн каждая за непредставление или несвоевременное представление отчетности по вопросам финмониторинга. Ряд компаний получили письменные предупреждения.