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11 ноября 2024, 10:00 Читати українською

НБУ в октябре оштрафовал два банка и 18 небанковских финучреждений

В октябре 2024 года Национальный банк применил меры влияния к двум банкам и восемнадцати небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В октябре 2024 года Национальный банк применил меры влияния к двум банкам и восемнадцати небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

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Кто держал штраф

К АО «Коминбанк» применены ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Отмечается, что банк ненадлежаще исполнял обязанность применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, не осуществлял надлежащую проверку новых и существующих клиентов, а также несвоевременно и не в полном объеме предоставлял НБУ информацию и документы по вопросам финмониторинга.

На ОАО «МТБ Банк» наложен штраф в 200 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять внутренние документы по вопросам финмониторинга, а также недостаточность внутренних процедур для эффективного управления рисками.

За ряд нарушений в сфере финмониторинга, в частности, при работе с клиентами из числа политически значимых лиц и членов их семей, на 799 тыс. грн оштрафован ООО «СОС Кредит».

На ФК «Мустанг Финанс» наложен штраф в размере 391 тыс. грн — в частности, за нарушение требований по предоставлению НБУ достоверной информации и/или документов (выводов, решений и т. п.) в сфере финмониторинга, нарушения при представлении статистической отчетности.

Еще семь небанковских финучреждений оштрафованы на 51 тыс. грн каждая за непредставление или несвоевременное представление отчетности по вопросам финмониторинга. Ряд компаний получили письменные предупреждения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Я_ __
Я_ __
11 ноября 2024, 10:41
#
«У жовтні 2024 року Національний банк застосував заходи впливу до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила пресслужба НБУ.»

*** , ну це взагалі золота жила)) Скоро будемо звітувати де і на які кошти хліб поїсти купили, бо твої 100 гривень могли бути отримані в результаті торгівлі кокаїном)))

Таке враження, що основна діяльність тоталітарної держави — це стягнення штрафів і створення нових заборон, для «покращення» життя українців)))

СЛАВА ПОТУЖНОМУ КИМ ЧЕН ЗЕ! УРА!
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