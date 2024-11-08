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8 ноября 2024, 10:48 Читати українською

ФРС США продолжила понижение ставки

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,5−4,75%. Об этом сообщает пресс-служба ФРС. Это второе снижение подряд в этом цикле — с марта 2020 года.

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.

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Экономические показатели

Снижение ключевой ставки делает кредиты для бизнеса и потребителей дешевле. Это стимулирует экономическую активность величайшей экономики мира.

Последние показатели говорят о том, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами, говорится в сообщении ФРС.

Инфляция «добилась прогресса» в достижении таргета в 2%, но остается «несколько высокой». Вместе с этим с начала текущего года рынок труда ослаб, безработица выросла, но остается низкой, отметила ФРС.

Инфляция

Центробанк еще раз подтвердил свои цели по достижению уровня инфляции в 2% и максимальной занятости в долгосрочной перспективе.

FOMC считает, что риски достижения целей в сфере занятости населения и инфляции сбалансированы.

Комитет ФРС отметил, что готов скорректировать денежно-кредитную политику в случае возникновения рисков, которые могут препятствовать достижению таргета по инфляции.

Что будет дальше

Центробанк будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке в зависимости от статистических данных, заявил глава ФРС Джером Пауелл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания, которое завершилось 7 ноября.

Пауэлл не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что Федрезерв сделает паузу в смягчении политики на этом заседании.

Следующее заседание по ставке состоится 17−18 декабря 2024 года, по его итогам ФРС также представит обновленные макропрогнозы.

Источник: Минфин
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