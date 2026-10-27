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27 октября 2026, 18:13 Читати українською

Сделка Трампа по российскому дизелю может стать предметом расследования: почему к делу привлекли банки

Импорт российского дизеля в США может оказаться предметом расследования в американском Конгрессе. Демократы требуют от банков и портовых администраций сохранить документы, связанные с соглашением президента Дональда Трампа. Законодатели также предупреждают о возможных судебных тяжбах и юридических рисках договоренности. Об этом сообщило агентство Вloomberg.

Импорт российского дизеля в США может оказаться предметом расследования в американском Конгрессе.
В США требуют проверить соглашение Трампа о российском дизельном топливе. Фото: скриншот/FRANCE 24 English
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Демократы в Палате представителей и Сенате обратились к крупным банкам и портовым администрациям с просьбой сохранить документы, связанные с соглашением. Законодатели заявляют о возможных юридических рисках и угрозах национальной безопасности США.

Письма были обнародованы в понедельник. В них демократы предупреждают, что импорт российского горючего может стать предметом судебных тяжб и дальнейших расследований Конгресса. По их мнению, такая торговля вызывает озабоченность с точки зрения национальной безопасности, поскольку может обеспечивать Россию средствами для продолжения войны против Украины.

Какие банки и порты получили письма

Обращения прислали, в частности, в JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley. Среди адресатов также несколько портовых администраций, включая Администрацию портов Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Среди подписавших письма — сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен и Рон Вайден, а также конгрессмен Грег Микс. Кунс может возглавить комитет Сената по международным отношениям, если демократы получат контроль над палатой. Уоррен является ведущей представительницей демократов в банковском комитете Сената, а Вайден возглавляет демократическое меньшинство в финансовом комитете. Микс, со своей стороны, может возглавить комитет Палаты представителей по иностранным делам.

Демократы заявляют о намерении ужесточить контроль за договоренностью. Последующие действия в Конгрессе они связывают с возможным получением контроля над одной или обеими палатами.

Как Трамп объясняет договоренность о российском горючем

В начале октября Россия частично отменила запрет на экспорт дизельного топлива, позволив поставить на международные рынки 500 тысяч метрических тонн горючего. Это произошло после договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Трамп ранее объяснял, что соглашение должно помочь американским фермерам и другим потребителям, страдающим от высоких цен на дизель. Таким образом, в центре спора оказался вопрос о том, оправдывает ли потенциальная выгода для американских потребителей импорт российского горючего, который демократы считают рискованным с точки зрения безопасности и законности.

В Белом доме отвергли критику демократов. Представитель администрации Тейлор Роджерс заявила, что они снова сосредотачиваются на расследованиях в отношении президента Трампа вместо того, чтобы работать над улучшением жизни американцев.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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lider2000
lider2000
27 октября 2026, 19:11
#
А шо там по Дружбе?
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