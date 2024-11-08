ЕРАМ увеличила свой операционный доход на 55%

Международная ІТ-компания ЭРАМ увеличила чистый операционный доход за третий квартал 2024 года на 55% по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета компании.

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Основные результаты EPAM в третьем квартале

Чистый операционный доход по общепринятым стандартам учета (GAAP) составил $177 млн, что на 55,2% больше по сравнению со $114 млн в третьем квартале 2023 года.

Чистая прибыль составляет более $136 млн. В общей сложности за девять месяцев 2024 года компания получила $351 млн чистой прибыли.

Прибыль на акцию (EPS) увеличилась до $2,37 (на 43,6%), а за не-GAAP — до $3,12 (на 14,3%).

Выручка выросла до $1,16 млрд, что на $15,4 млн (1,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На постоянной валютной основе без учета выхода с рынка россии доход снизился на 0,3%.

Прогнозы

ІТ-гигант прогнозирует доход за 2024 год в диапазоне от $4,68 до $4,69 млрд. Из них 2,4% - это неорганический доход, из которых 1,2% поступает от NEORIS.

Операционная прибыль прогнозируется за 2024 год на уровне 11,0−11,5% от выручки. Прогноз прибыли на акцию — от $7,78 до $7,86.