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7 ноября 2024, 17:03 Читати українською

Владелец ОККО покупает долю нефтегазодобывающей компании (обновлено)

Компания владельца сети АЗС ОККО Виталия Антонова покупает контрольную долю у ООО «Бистрицкое Инвест» Зиновия Козицкого, имеющего спецразрешение на добычу нефти и газа во Львовской области. Об этом сообщает отраслевое издание Nadra.Info.

Компания владельца сети АЗС ОККО Виталия Антонова покупает контрольную долю у ООО «Бистрицкое Инвест» Зиновия Козицкого, которое имеет спецразрешение на добычу нефти и газа во Львовской области.
Фото: elevatorist.com

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Отмечается, что заявление о предоставлении разрешения на завершение соглашения Антимонопольный комитет Украины рассмотрит 7 ноября.

АМКУ разрешил кипрской компании VI.AN Holding Limited Виталия Антонова (гражданин Украины, резидент Швейцарии) приобрести долю в уставном капитале ООО «Бистрицкое Инвест» Зиновия Козицкого, обеспечивающего превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Козицкий подтвердил продажу доли в «Бистрицком Инвесте», однако отметил, что он останется в составе акционеров компании, а оперативное управление ею будет общим. В случае получения разрешения АМКУ стороны планируют завершить соглашение до конца 2024 года.

Стоимость сделки не разглашается.

По данным в системе YouControl, единственным владельцем «Бистрицкого Инвеста» является Зиновий Козицкий. Руководителем компании является Степан Козицкий (еще один его сын Максим Козицкий возглавляет Львовскую ОГА). Компания основана в июне 2024 года.

ООО «Бистрицкое Инвест» владеет единственным действительным спецразрешением на недра — № 4779 на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей углеводородов Быстрицкой нефтегазоконденсатной площади во Львовской области. Первоначальным владельцем спецразрешения было ООО «Западнаядрасервис», отчуждавшее право пользования недрами в пользу «Бистрицкое Инвест».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 17:23
#
Сколько мужиков то пропадает не призванных. Вот честно защищать ООО «Бистрицкое Инвест» не пойду уйду в СЗЧ.Но патриотов не отговариваю.
+
0
gucci
gucci
7 ноября 2024, 18:31
#
Краще прийти і забрати бистрицьке інвест, а дядько нехай з швейцарії бикує
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