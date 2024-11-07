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7 ноября 2024, 18:52 Читати українською

До конца года кредитные условия для украинских предпринимателей будут максимально лояльны — банкир

Сохранение учетной ставки на уровне 13% гарантирует сохранение максимально лояльных условий для малого и среднего бизнеса по государственным кредитным программам, а также предусматривает их дальнейшее усовершенствование. Такое мнение высказала директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус банка Оксана Шульга.

Сохранение учетной ставки на уровне 13% гарантирует сохранение максимально лояльных условий для малого и среднего бизнеса по государственным кредитным программам, а также предусматривает их дальнейшее усовершенствование.
Фото: depositphotos

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Кредитование бизнеса

«Сейчас влияние инфляции на экономику контролируется. А на фоне положительных новостей о выделении странами G7 кредита на $50 млрд фактически поддержит экономику и позволит направить усилия на дальнейшее развитие, в том числе и на государственные кредитные программы для малого и среднего бизнеса. И самое главное: украинские предприниматели избавились от части природных страхов о том, что будет в 2025 году, вернувшись в плоскость развития собственного дела», — подчеркнула эксперт.

Специалист рассказала, что с января по ноябрь более 65% всех выданных кредитов малому и среднему бизнесу приходится именно на государственные программы, и около 35% — это целевые кредиты коммерческих банков на приобретение основных средств бизнеса.

«Как и в прошлом году именно государственные кредитные программы стимулируют развитие банковского кредитования, что крайне важно в непростых условиях войны», — подчеркнула банкир.

Кредиты онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 18:55
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Все знакомые предприниматели сворачивают дела и драпают из страны. Распродавая недвигу и прочие ценности.
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