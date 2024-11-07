В Швеции выросло число компаний-банкротов в сфере недвижимости

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2024, 11:34 Читати українською

В Швеции выросло число компаний-банкротов в сфере недвижимости

В сентябре 2024 года обанкротились более 700 шведских компаний, причем сильнее всего пострадал бизнес в сфере недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на данные кредитного бюро Creditsafe.

В сентябре 2024 года обанкротились более 700 шведских компаний, причем сильнее всего пострадал бизнес в сфере недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на данные кредитного бюро Creditsafe.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПричина банкротстваВ августе было зафиксировано снижение на 3% в годовом исчислении, а в первый месяц осени рост на 17%, что говорит о резком повороте к худшему.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причина банкротства

В августе было зафиксировано снижение на 3% в годовом исчислении, а в первый месяц осени рост на 17%, что говорит о резком повороте к худшему.

За первые девять месяцев года количество сотрудников в компаниях, которые обанкротились, увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако не во всех секторах в сентябре наблюдался рост числа дефолтов: количество банкротств среди розничных продавцов сократилось почти на 20%, а среди отелей и ресторанов, а также строительных компаний — на 10%.

Вдобавок, шведские арендодатели после снижения процентных ставок начали возвращаться на рынок облигаций в таких количествах, которых не было со времён бума 2021 года.

За первые три квартала 2024 года национальные компании, занимающиеся недвижимостью, продали облигаций на сумму 7,8 миллиарда долларов, что превышает годовой объем продаж за последние два года.

Некоторые эксперты заверяют, что доходность в этой сфере растет. Даже в гибридных облигациях, самом рискованном сегменте долговых обязательств компаний, занимающихся недвижимостью, она в этом году составила 170%. В топовом списке преобладали шведские эмитенты, в том числе Heimstaden и SBB.

«Рыночная конъюнктура перед повышением ставок привела к тому, что наш портфель финансирования перешел в евро больше, чем мы считаем стратегически важным, — сказал Джонас Эриксон, сотрудник Balder по связям с инвесторами — Вот почему мы сосредоточились на выпуске крон в этом году и, вероятно, продолжим в том же духе и в следующем году».

Хенрик Якобссон, генеральный директор Creditsafe в Швеции, подчеркнул, что надежды на восстановление экономики в Швеции возросли после того, как центральный банк снизил стоимость заимствований, но у многих компаний по-прежнему возникают проблемы, особенно в сфере недвижимости, они даже вынуждены увольнять сотрудников и закрываться.

Уровень безработицы растет, инвестиции в шведский бизнес находятся на исторически низком уровне.

«Эта осень будет тяжелой для многих владельцев бизнеса», — считает он, потому что пока сохраняется неопределенность и рост настроений не привел к масштабному повышению активности на рынке.

Присоединяйся к конференции «Жить на проценты». Узнай от экспертов, как грамотно инвестировать в недвижимость, фондовый рынок, криптовалюту, землю и другие активы. Получи практические инструменты для создания пассивного дохода. Регистрируйтесь и научитесь эффективно инвестировать!

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами