В Швеции выросло число компаний-банкротов в сфере недвижимости

В сентябре 2024 года обанкротились более 700 шведских компаний, причем сильнее всего пострадал бизнес в сфере недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на данные кредитного бюро Creditsafe.

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Причина банкротства

В августе было зафиксировано снижение на 3% в годовом исчислении, а в первый месяц осени рост на 17%, что говорит о резком повороте к худшему.

За первые девять месяцев года количество сотрудников в компаниях, которые обанкротились, увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако не во всех секторах в сентябре наблюдался рост числа дефолтов: количество банкротств среди розничных продавцов сократилось почти на 20%, а среди отелей и ресторанов, а также строительных компаний — на 10%.

Вдобавок, шведские арендодатели после снижения процентных ставок начали возвращаться на рынок облигаций в таких количествах, которых не было со времён бума 2021 года.

За первые три квартала 2024 года национальные компании, занимающиеся недвижимостью, продали облигаций на сумму 7,8 миллиарда долларов, что превышает годовой объем продаж за последние два года.

Некоторые эксперты заверяют, что доходность в этой сфере растет. Даже в гибридных облигациях, самом рискованном сегменте долговых обязательств компаний, занимающихся недвижимостью, она в этом году составила 170%. В топовом списке преобладали шведские эмитенты, в том числе Heimstaden и SBB.

«Рыночная конъюнктура перед повышением ставок привела к тому, что наш портфель финансирования перешел в евро больше, чем мы считаем стратегически важным, — сказал Джонас Эриксон, сотрудник Balder по связям с инвесторами — Вот почему мы сосредоточились на выпуске крон в этом году и, вероятно, продолжим в том же духе и в следующем году».

Хенрик Якобссон, генеральный директор Creditsafe в Швеции, подчеркнул, что надежды на восстановление экономики в Швеции возросли после того, как центральный банк снизил стоимость заимствований, но у многих компаний по-прежнему возникают проблемы, особенно в сфере недвижимости, они даже вынуждены увольнять сотрудников и закрываться.

Уровень безработицы растет, инвестиции в шведский бизнес находятся на исторически низком уровне.

«Эта осень будет тяжелой для многих владельцев бизнеса», — считает он, потому что пока сохраняется неопределенность и рост настроений не привел к масштабному повышению активности на рынке.