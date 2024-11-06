Курс валют на вечер 6 ноября: доллар и евро резко ушли вниз на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и в продаже. Евро упал на 20 копеек в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 6 ноября Закрытие 6 ноября Изменения доллар 41,49/41,51 41,36/41,38 13/13 евро 44,54/44,55 44,34/44,35 20/20

Комментарий «Минфина»

НБУ активно продавал валюту, чем удерживал котировки от роста. А затем даже сформировал превышение предложения валюты над спросом за счет своих предыдущих по дню продаж доллара.

Евро же снизился за счет реакции рынков на победу Трампа и укрепления позиций доллара на мировых площадках.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,73 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,40 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,60, евро — 44,75−45,08 грн.

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