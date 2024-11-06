К закрытию межбанка курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и в продаже. Евро упал на 20 копеек в покупке и в продаже.
Курс валют на вечер 6 ноября: доллар и евро резко ушли вниз на межбанке
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Открытие 6 ноября
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Закрытие 6 ноября
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Изменения
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41,49/41,51
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41,36/41,38
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13/13
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44,54/44,55
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44,34/44,35
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20/20
Комментарий «Минфина»
НБУ активно продавал валюту, чем удерживал котировки от роста. А затем даже сформировал превышение предложения валюты над спросом за счет своих предыдущих по дню продаж доллара.
Евро же снизился за счет реакции рынков на победу Трампа и укрепления позиций доллара на мировых площадках.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,73 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,60, евро — 44,75−45,08 грн.
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