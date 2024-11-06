Курс валют на вечір 6 листопада: долар та євро різко пішли вниз на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та продажу. Євро впало на 20 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 6 листопада Закриття 6 листопада Зміни долар 41,49/41,51 41,36/41,38 13 /13 євро 44,54/44,55 44,34/44,35 20/20

Коментар «Мінфіну»

НБУ активно продавав валюту, аніж утримував котирування від зростання. А потім навіть сформував перевищення пропозиції валюти над попитом шляхом своїх попередніх продажів долара.

Євро ж знизився внаслідок реакції ринків на перемогу Трампа та зміцнення позицій долара на світових майданчиках.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,73 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,40 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,55−41,60, євро — 44,75−45,08 грн.

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