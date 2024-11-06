До закриття міжбанку курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та продажу. Євро впало на 20 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 6 листопада: долар та євро різко пішли вниз на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 6 листопада
|
Закриття 6 листопада
|
Зміни
|
41,49/41,51
|
41,36/41,38
|
13 /13
|
44,54/44,55
|
44,34/44,35
|
20/20
Коментар «Мінфіну»
НБУ активно продавав валюту, аніж утримував котирування від зростання. А потім навіть сформував перевищення пропозиції валюти над попитом шляхом своїх попередніх продажів долара.
Євро ж знизився внаслідок реакції ринків на перемогу Трампа та зміцнення позицій долара на світових майданчиках.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,73 грн. Євро купують за 44,70 грн, а продають за 45,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,60, євро — 44,75−45,08 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Коментарі