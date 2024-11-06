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6 ноября 2024, 13:45 Читати українською

Первый украинский единорог Grammarly стал резидентом Дія.Сity

Украинский единорог Grammarly, входящий в список самых влиятельных компаний по версии TIME и рейтингу Cloud 100 от Forbes, стал резидентом Дія.Сity. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Украинский единорог Grammarly, входящий в список самых влиятельных компаний по версии TIME и рейтингу Cloud 100 от Forbes, стал резидентом Дія.

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Что известно

В Дія.City Grammarly будет пользоваться самыми выгодными налоговыми условиями и прозрачной правовой системой для развития и стабильной работы в Украине.

А также резидентство в пространстве придаст гибкость в трудоустройстве людей благодаря GIG-контрактам или на условиях трудового договора.

Компания сотрудничает с Минцифрой по развитию инициатив в сфере искусственного интеллекта и принимает участие в создании украинского Кодекса поведения по ответственному использованию ИИ.

Напомним

На сегодняшний день к Дія.City присоединилось уже 1 400+ компаний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
stas12345
stas12345
6 ноября 2024, 13:56
#
Стабильная работа и Украина это прямо противоположные вещи
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
6 ноября 2024, 15:08
#
Интересно в какой юрисдикции зарегистрирована компания чтоб называть ее «украинский единорог» ? Пацаны из Украины — это не равно «украинская компания» . Люди бегут из Украины . Никому не нужно чтоб потом кому то понравилась компания и ее тупо забрали бы . Или бы маски шоу до откатов не устраивали . Потому оставляют только неприбыльную часть в Украине . Чтоб особо забрать было нечего .
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