Украинский единорог Grammarly, входящий в список самых влиятельных компаний по версии TIME и рейтингу Cloud 100 от Forbes, стал резидентом Дія.Сity. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Первый украинский единорог Grammarly стал резидентом Дія.Сity
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Что известно
В Дія.City Grammarly будет пользоваться самыми выгодными налоговыми условиями и прозрачной правовой системой для развития и стабильной работы в Украине.
А также резидентство в пространстве придаст гибкость в трудоустройстве людей благодаря GIG-контрактам или на условиях трудового договора.
Компания сотрудничает с Минцифрой по развитию инициатив в сфере искусственного интеллекта и принимает участие в создании украинского Кодекса поведения по ответственному использованию ИИ.
Напомним
На сегодняшний день к Дія.City присоединилось уже 1 400+ компаний.
Источник: Минфин
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