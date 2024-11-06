Первый украинский единорог Grammarly стал резидентом Дія.Сity

Украинский единорог Grammarly, входящий в список самых влиятельных компаний по версии TIME и рейтингу Cloud 100 от Forbes, стал резидентом Дія.Сity. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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Что известно

В Дія.City Grammarly будет пользоваться самыми выгодными налоговыми условиями и прозрачной правовой системой для развития и стабильной работы в Украине.

А также резидентство в пространстве придаст гибкость в трудоустройстве людей благодаря GIG-контрактам или на условиях трудового договора.

Компания сотрудничает с Минцифрой по развитию инициатив в сфере искусственного интеллекта и принимает участие в создании украинского Кодекса поведения по ответственному использованию ИИ.

Напомним

На сегодняшний день к Дія.City присоединилось уже 1 400+ компаний.