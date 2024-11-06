Юань зафиксировал самое значительное падение за два года

Юань зафиксировал самое значительное ослабление за два года, а китайские акции упали в цене после победы Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

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Падение юаня

Внебиржевой юань упал на 1,3% к доллару — это крупнейшее однодневное падение с октября 2022 года.

Акции китайских компаний, торгующиеся в Гонконге, пострадали сильнее всего: индекс Hang Seng снизился на 2,6%.

Акции в материковом Китае показали меньшие потери на фоне надежд на усиление стимулирующих мер.

Трейдеры опасаются, что Вашингтон может ввести тарифы до 60% на китайские товары, что может ослабить вторую по величине экономику мира и нарушить глобальные цепочки поставок. Хотя инвесторы привыкли к агрессивной риторике Трампа, неуверенность в политике и рост напряженности могут вызвать колебания на рынках.

Глава департамента долга Китая в Pictet Asset Management Кэри Юнг заявил, что волатильность юаня может усилиться как реакция на победу Трампа. Долгосрочные изменения зависят от реализации тарифов и ответных мер Китая.

Центральный банк Китая обещает поддерживать мягкую денежно-кредитную политику и усиливать антициклические меры. Ожидается также дополнительный фискальный стимул по итогам заседания постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Китайские акции и так находились под давлением после охлаждения ралли, вызванного монетарными стимулами в конце сентября. Индекс CSI 300 вырос почти на 35% с сентября по 8 октября, но с тех пор снизился на 5%.

Банки, принадлежащие государству, активно продавали доллар на оншорных торгах, чтобы замедлить падение юаня.