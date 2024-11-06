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6 листопада 2024, 14:40

Юань зафіксував найбільше падіння за два роки

Юань зафіксував найбільше послаблення за два роки, а китайські акції впали в ціні після перемоги Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

Юань зафіксував найбільше послаблення за два роки, а китайські акції впали в ціні після перемоги Дональда Трампа.
Фото: depositphotos

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Падіння юаня

Позабіржовий юань впав на 1,3% до долара — це найбільше одноденне падіння з жовтня 2022 року.

Акції китайських компаній, що торгуються в Гонконгу, найбільше постраждали: індекс Hang Seng знизився на 2,6%.

Акції у материковому Китаї показали менші втрати на фоні надій на посилення стимулюючих заходів.

Трейдери побоюються, що Вашингтон може запровадити тарифи до 60% на китайські товари, що може послабити другу за величиною економіку світу та порушити глобальні ланцюжки постачання. Хоча інвестори звикли до агресивної риторики Трампа, невпевненість у політиці та зростання напруженості можуть спричинити коливання на ринках.

Глава департаменту боргу Китаю у Pictet Asset Management Кері Юнг заявив, що волатильність юаня може посилитися як реакція на перемогу Трампа. Довгострокові зміни залежать від реалізації тарифів та заходів у відповідь Китаю.

Центральний банк Китаю обіцяє підтримувати м'яку грошово-кредитну політику та посилювати антициклічні заходи. Очікується додатковий фіскальний стимул за підсумками засідання постійного комітету Всекитайських зборів народних представників.

Китайські акції і так перебували під тиском після охолодження ралі, спричиненого монетарними стимулами наприкінці вересня. Індекс CSI 300 зріс майже на 35% з вересня до 8 жовтня, але з того часу знизився на 5%.

Банки, які належать державі, активно продавали долар на офшорних торгах, щоб уповільнити падіння юаня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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