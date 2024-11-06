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6 ноября 2024, 13:41 Читати українською

Обзор криптовалютного кошелька Gem Wallet

Gem Wallet — относительно новый, но интересный некастодиальный мобильный криптовалютный кошелек с открытым кодом. Мы разбирались, что это все означает, какие у него преимущества и почему он заслуживает внимания пользователей.

Gem Wallet — относительно новый, но интересный некастодиальный мобильный криптовалютный кошелек с открытым кодом.

Пара слов о криптокошельках

Криптокошельки позволяют хранить, отправлять и получать цифровые монеты, а также взаимодействовать с различными блокчейн-проектами и смарт-контрактами.

Такой кошелек — это набор криптографических ключей: публичного (public key) и частного (private key). Публичный ключ используется для создания адреса, который можно сравнить с номером банковского счета, куда поступают криптовалюты. Частный ключ можно сравнить с PIN-кодом или паролем. Он необходим для подписи транзакций и доступа к средствам в кошельках и является сугубо конфиденциальной информацией, которую нельзя разглашать.

Важно понимать, что физически криптовалюты в кошельке не хранятся. Все транзакции и балансы пользователей фиксируются на блокчейне — децентрализованной, распределенной базе данных. Кошелек лишь обеспечивает интерфейс для взаимодействия с этой базой.

В зависимости от уровня контроля над частными ключами, кошельки делятся на кастодиальные и некастодиальные.

Кастодиальные — это когда ключи находятся не у владельца, а у третьей стороны. Чаще всего у сервиса, который предоставляет услуги хранения. К примеру, у криптовалютной биржи. Такие кошельки простые в использовании, но потенциально уязвимы, с точки зрения безопасности, ведь конфиденциальная информация пользователя, которая может предоставить доступ к его деньгам, хранится у третьих лиц.

Некастодиальные кошельки не предполагают передачу частных ключей посторонним. То есть пользователи сами контролируют конфиденциальную информацию и отвечают за безопасность сохранности своих средств на блокчейне. Такие кошельки бывают аппаратными и электронными.

Аппаратные — это специальные устройства, несколько похожие на обычную флешку. Они — самый надежный способ хранить криптовалюту, ведь без этого устройства получить доступ к средствам не сможет никто. Но их недостатки в том, что они неудобные в повседневном использовании. Крипту нельзя быстро продать или докупить, а хуже всего — такой кошелек можно потерять вместе со всеми деньгами на нем.

Некастодиальные электронные кошельки — более универсальное решение. Это специальные приложения, которые устанавливаются на мобильный телефон или компьютер и в любой момент предоставляют доступ к счетам с криптой. Они более удобные, чем аппаратные, и при этом средства на них защищены лучше, чем на тех же криптобиржах, ведь они не хранят частные ключи пользователей. В случае потери телефона или компьютера, можно восстановить электронный кошелек на новом устройстве, а злоумышленники не получат доступа к конфиденциальным данным. Именно такое решение предлагает криптокошелек Gem Wallet.

Криптокошелек Gem Wallet

Gem Wallet — это некастодиальный электронный мобильный кошелек, доступный для платформ iOS и Android. Он обеспечивает быстрый и удобный доступ к цифровым монетам: позволяет их получать, отправлять, хранить и обменивать внутри учетной записи. У проекта есть сразу несколько преимуществ.

1. Открытый код

У Gem Wallet есть открытый код, доступный для каждого желающего с ним ознакомиться. Это означает, что каждый пользователь может проверить кошелек на уязвимости или скрытый функционал, и оценить уровень безопасности хранения средств. Кроме того, любой из разработчиков может предложить решение по улучшению проекта, сделав вклад в его развитие. Иными словами, открытый код свидетельствует о том, что разработчики уверены в своем продукте и им нечего скрывать.

2. Мультивалютность

Gem Wallet поддерживает широкий спектр блокчейн-сетей, включая Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Toncoin, Polygon, Avalanche и Solana. На данный момент Gem Wallet поддерживает 32 блокчейна и тысячи взаимозаменяемых токенов, выпущенных на каждой цепочке через соответствующие протоколы.

Отдельное направление — стейблкоины. Кошелек работает с USDT и другими стейблкоинами в различных сетях (TRC20, ERC20, SPL, TON и т. д.), открывая доступ к мировым рынкам товаров и услуг.

Gem также позволяет работать с фиатными валютами, среди которых есть украинская гривна.

3. Некастодиальность (Self-Custody)

Преимущество, о котором уже было упомянуто. Некастодиальность означает, что частные ключи кошельков остаются информацией, доступной только пользователю и никому другому. Такая архитектура кошелька Gem Wallet минимизирует риск несанкционированного доступа к нему третьих лиц и потери средств пользователей.

4. Функциональность

Наряду с такими базовыми функциями как хранение, получение и отправка криптовалют, пользователям доступны и другие опции.

Обмен валют внутри интерфейса. Gem Wallet поддерживает различные активы для обмена, включая основные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, стейблкоины USDC/USDC и другие. Функция позволяет за несколько кликов обменять одну криптовалюту на другую.

Стейкинг монет

В Gem Wallet доступна функция стейкинга (блокировка монет в протоколе Proof-of-Stake), которая является своеобразным аналогом банковского вклада. Пользователи могут получать вознаграждения, сохраняя свои активы непосредственно в кошельке. Стейкинг дает возможность генерировать пассивный доход, поддерживая безопасность и работу сети блокчейн.

NFT-трейдинг

Благодаря интеграции с NFT-маркетплейсами, пользователи Gem Wallet могут покупать и продавать уникальные цифровые предметы, а также управлять виртуальной коллекцией.

5. Безопасность и конфиденциальность

Расширенное шифрование и безопасное управление ключами, реализованные в приложении Gem Wallet, гарантируют сохранность средств пользователей. А встроенные инструменты конфиденциальности защищают историю транзакций и личную информацию от посторонних глаз. Gem не отслеживает личную информацию пользователя, которая могла бы связать его с кошельком или установить баланс активов. Для создания криптовалютного кошелька Gem Wallet не нужен даже e-mail.

5. Многоязычность

Gem Wallet — простой в управлении криптокошелек с мультиязычным интерфейсом. Один из доступных языков — украинский.

6. Управление несколькими кошельками

Gem Wallet позволяет в одном интерфейсе управлять сразу несколькими кошельками с возможностью беспрепятственного переключения между ними. Благодаря функции Watch Wallets можно отслеживать по ним балансы и транзакции.

Общие впечатления

Gem Wallet — простой в управлении криптокошелек с удобным мультивалютным, мультиязычным (в том числе и украинским) интерфейсом и всем необходимым функционалом. Пользователи могут покупать и обменивать более 1000 криптовалют внутри учетной записи, управлять несколькими кошельками в одном интерфейсе и, что главное — безопасно хранить свои средства.

Он прекрасно подходит как рядовому пользователю для личных повседневных задач, так и для предпринимателей, которые используют криптовалюту в своей деятельности. Последним пригодятся функции мультикошельков, закрепление нужных кошельков, удобный шеринг, авторизация через WalletConnect и другие.

Источник: Минфин
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