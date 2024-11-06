В Италии начали продавать консервированный воздух озера Комо

Туристы, которые посещают озеро Комо в Италии, смогут купить жестяную банку с запечатанным внутри воздухом озера. Об этом пишет CNN .

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Что известно

По данным издания, продажу консервированного воздуха запустила компания ItalyComunica. Банки продают по 9,9 евро за штуку. Как пишет CNN, в каждой банке содержится 400 мл «100% натурального воздуха», собранного в районе озера Комо.

Как пишет издание, в 2023 году озеро Комо посетили более 5,6 млн человек. При этом число туристов постоянно растет.

«Это не продукт, это осязаемое воспоминание, которое вы носите в своем сердце», — цитирует CNN маркетолога ItalyComunica Давида Абигнейла.

При этом, по данным издания, мэр Комо Алессандро Рапинезе раскритиковал идею продажи банок с воздухом. Он заявил, что предпочел бы, чтобы туристы увозили после посещения озера другие сувениры.

Как пишет CNN, европейские компании уже не в первый раз пытаются продавать консервированный воздух из туристических мест в виде сувениров.

Ранее такие акции были проведены в Исландии, Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, а также итальянском Неаполе.