В Італії почали продавати консервоване повітря озера Комо

Туристи, які відвідують озеро Комо в Італії, зможуть купити бляшанку із запечатаним усередині повітрям озера. Про це пише CNN .

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Що відомо

За даними видання, продаж консервованого повітря запустила компанія Italy Comunica. Банки продають 9,9 євро за штуку. Як пише CNN, у кожній банці міститься 400 мл «100% натурального повітря», зібраного в районі озера Комо.

Як пише видання, у 2023 році озеро Комо відвідало понад 5,6 млн осіб. При цьому кількість туристів постійно зростає.

«Це не продукт, це відчутний спогад, який ви носите у своєму серці», — цитує CNN маркетолога ItalyComunica Давида Абігнейла.

При цьому, за даними видання, мер Комо Алессандро Рапінезе розкритикував ідею продажу банок із повітрям. Він заявив, що хотів би, щоб туристи відвозили після відвідування озера інші сувеніри.

Як пише CNN, європейські компанії вже не вперше намагаються продавати консервоване повітря із туристичних місць у вигляді сувенірів.

Раніше такі акції були проведені в Ісландії, Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії та італійському Неаполі.