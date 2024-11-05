В Украине улучшился инвестиционный климат — ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос до 2,49 балла в 2024 году (из 5 возможных) с 2,44 балла в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты новой волны исследования инвестклимата в Украине, проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) в партнерстве с NEQSOL Holding.

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Результаты исследования

Общая оценка в 2023—2024 годах сравнима с оценками инвестклимата в «ковидном» 2020 году.

С 84% в прошлом году до текущих 79% снизилось количество руководителей бизнеса, считающих инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. Среди них очень неблагоприятным считают 20%. В ЕБА отмечают, что доля таких респондентов последовательно уменьшается с 2022 — с 53% до текущих 20%. Нейтрально текущий инвестклимат оценивают 12% топ-менеджеров (7% в прошлом году), а 9% считают его благоприятным.

Оценка динамики инвестклимата остается постоянной по отношению к прошлому году. Почти половина респондентов, а именно 49% считают, что инвестиционный климат ухудшился, 39% не видят существенных изменений, и 12% считают, что инвестклимат улучшился.

Ожидание

С прошлогодних 57% до текущих 70% возросло количество компаний, имеющих планы продолжать инвестиции, несмотря на войну. В то же время, только 17% считают, что новым инвесторам будет выгодно вкладываться в Украину (32% в 2023 году, 17% — во второй половине 2022 года).

В последующие полгода 49% СЕО ожидают дальнейшего ухудшения инвестиционного климата в Украине, 33% не ожидают изменений, а 18% надеются на улучшение.