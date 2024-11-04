Национальный банк Украины установил на 4 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2891 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 6 копеек.
Курс на 4 ноября: НБУ понизил гривну на шесть копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 4 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,96 грн (на 1ноября курс был установлен на уровне 44,84 грн). Европейская валюта подорожала на 12 копеек.
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Источник: Минфин
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