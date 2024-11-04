Курс на 4 ноября: НБУ понизил гривну на шесть копеек

Национальный банк Украины установил на 4 ноября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2891 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 6 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Нацбанк на 4 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,96 грн (на 1ноября курс был установлен на уровне 44,84 грн). Европейская валюта подорожала на 12 копеек.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту