Обновленный Единый государственный реестр арестованных активов (ЕГРАА) должен заработать уже в начале 2025 года. Об этом сообщила глава Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума.
АРМА запустит обновленный реестр арестованных активов
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Какие сведения добавят
В АРМА отметили, что в январе 2025 года Реестр будет дополнительно содержать сведения о:
- ОВГЗ в валюте
- Переданных арестованных активах в интересах государства по специальной процедуре и Распоряжению Правительства
- Оценщиках и рецензиях на отчеты
- Межрегиональных управлениях АРМА, отвечающих за управление активами на соответствующей территории
- Международных межведомственных соглашениях.
Дума также отметила, что в проработке другие параметры для освещения в ЕГРАА.
Так, по отдельным параметрам Реестр также будет содержать информацию о земельных участках, арестованных средствах, сумме возвращенных собственникам средств, количестве постановлений о снятых арестах, а также о жилой и нежилой недвижимости.
Источник: Минфин
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