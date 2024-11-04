АРМА запустит обновленный реестр арестованных активов

Обновленный Единый государственный реестр арестованных активов (ЕГРАА) должен заработать уже в начале 2025 года. Об этом сообщила глава Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума.

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Какие сведения добавят

В АРМА отметили, что в январе 2025 года Реестр будет дополнительно содержать сведения о:

ОВГЗ в валюте

Переданных арестованных активах в интересах государства по специальной процедуре и Распоряжению Правительства

Оценщиках и рецензиях на отчеты

Межрегиональных управлениях АРМА, отвечающих за управление активами на соответствующей территории

Международных межведомственных соглашениях.

Дума также отметила, что в проработке другие параметры для освещения в ЕГРАА.

Так, по отдельным параметрам Реестр также будет содержать информацию о земельных участках, арестованных средствах, сумме возвращенных собственникам средств, количестве постановлений о снятых арестах, а также о жилой и нежилой недвижимости.