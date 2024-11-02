UBS объявил о запуске инвестфонда на Ethereum

Швейцарский банк UBS объявил о запуске токенизированного инвестиционного фонда на Ethereum . Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В заявлении от 1 ноября банк сообщает, что фонд денежного рынка, созданный на основе сети Ethereum, как «токен инвестиционного фонда денежного рынка UBS USD», также известен как «uMINT».

Сопредседатель UBS APAC Томас Кеги объяснил, что фирма «заметила восходящий аппетит инвесторов к токенизированным финансовым активам в разных классах активов».

Криптовалютные комментаторы считают, что этот шаг окажет положительное влияние на цену эфира (ETH).

UBS пояснил, что владельцы токенов смогут использовать его решения по управлению наличными институционального уровня, которые опираются на высококачественные инструменты денежного рынка и структурированы вокруг консервативной системы управления рисками.

Это произошло спустя год после того, как банк впервые испытал контролируемый пилот фонда токенизированного денежного рынка.